İstanbul'da bir kişi başörtülü kadına küfür edip saldırdı

İstanbul Kadıköy'de bir kadın, işe giderken metro istasyonunda saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarını izleyen polis, başörtülü kadına küfreden, tüküren ve "yobaz" diye bağıran saldırganın eşkalini belirledi. Polis her yerde saldırganı arıyor.

METRO DURAĞINDA OLDU

Olay, Bostancı Metro Durağı'nda önceki gün sabah saat 07.22'de meydana geldi. İddiaya göre; Darülaceze'de temizlik görevlisi olan Kerime Pehlivan, Pendik'teki evinden Kayışdağı'ndaki iş yerine gitmek için metroyu kullandı. Bostancı Metro Durağı'nda indi ve istasyondan çıkmak için asansöre yöneldi. Asansör bulunduğu kata geldiğinde asansörden ilk olarak inen kimliği belirsiz kişi Pehlivan'ın yanında beklemeye başladı. Pehlivan asansörün boşalmasının ardından asansöre binmek istedi. O sırada etrafın sakinleşmesini fırsat bilen saldırgan, Pehlivan'a önce tükürdü ardından da "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek sözlü tacizde bulundu. Korkan Pehlivan hızlıca asansöre binerken, saldırgan geriye dönerek tekrar küfretti.

Pehlivan, iş yerine vardığı gibi eşi Ömer Pehlivan'ı aradı. Ardından da eşiyle birlikte Bostancı Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Eşkali belirlenen saldırganın akbil kaydı kontrol edildi.

'SORSANIZ KADINA ŞİDDETE KARŞIDIR'

KERİME PEHLİVAN: Çok korktum. Saçları uzundu, topuzu vardı. Benim kime ne zararım dokunmuş? İşine gücüne giden kendi halinde bir kadınım. Kimsenin kılığına kıyafetine karışmam. İnsanlara kılığından kıyafetinden saldırır sonra da yobaz ben olurum. Sorsanız kadına şiddete de karşıdır. Şimdi yalnız işe gidemiyorum. Bu toplumun bu insanlardan çektiği artık yeter.

(Sabah)