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'Batı Karadeniz'in İncisi' gün batımında renkli görüntülere sahne oldu

'Batı Karadeniz'in İncisi' olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesinin ardından vatandaşlar sahile akın ederek gün batımının eşsiz güzelliğini seyretti.

38 kilometrelik kumsalı, 3 mavi bayraklı plajı ile turistlerin gözde turizm alanı olan bölgede, gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar liman ve kumsallara akın etti.

Liman çevresinde yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler, gün batımındaki kıyı balıkçılarının denizden dönüşündeki renkli görüntülerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

 
 

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