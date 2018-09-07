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Batman'da 3 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu

Batman’ın Sason ilçesinde 3 gün önce kaybolan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Karameşe köyü Tire mezrasında 3 gün önce evden çıkan 45 yaşındaki Şuayip Bayındır’dan bir daha haber alamayan yakınları, mezra çevresinde arama çalışması başlattı. 3 gündür aranan Bayındır, evine yaklaşık 600 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Cenaze, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 
Bayındır’ın kuzeni Mehmet Bayındır, “Amcamın oğlu olan Şuayip Bayındır, köyde çocuklarından ayrı tek başına yaşıyordu. Çocukları İstanbul’da ikamet ediyordu. Köylülerin iddiasına göre bu yıl hiç ekim yapmadığı için fırsat buldukça ormanlık alnına gidip mazi topladığını belirtiliyordu. O gün de çantasını alarak mazi toplamak için ormanlık alana gitmişti. Evinde hiç kimsenin olmaması nedeni ile kimsenin dönüp dönmediği hakkında bilgisi yoktu. Aradan 3 gün geçtikten sonra ormanlık alanda gezinen 8-9 yaşlarında iki çocuk ağacın altında uzanmış bir şekilde yatmakta olan bir adamın olduğunu bilgisi vermesi ile çocukları da yanlarına alan köylüler, ormanlık alana gitti. Çocukların tarif ettiği yere yetişen köylüler, amcamın oğlu olan Şuayip’in cansız bedeni ile karşılaştı. Köylülerin jandarma ekiplerine haber vermesi ile köye gelen jandarma ekipleri ve adli görevliler, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cenazeyi Sason Devlet hastanesine ve ardından da kesin ölüm sebebinin araştırılması için Batman Adli Tıpa gönderildi. Amcamın oğlu kendi halinde yaşayan bir vatandaştı. Neden ve nasıl öldüğü hakkında hiçbir bilgi yok” dedi.

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