Batman’da küçük çocuk 4.katın balkonundan düştü

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Evin balkonunda oynayan 4 yaşındaki 4 yaşındaki N.E. isimli kız çocuğu, balkondan aşağıya bakarken dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan N.E. yoğun bakıma alındı.