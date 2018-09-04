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Batman’da küçük çocuk 4.katın balkonundan düştü

Batman’da ikamet ettikleri binanın 4. katından balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Evin balkonunda oynayan 4 yaşındaki 4 yaşındaki N.E. isimli kız çocuğu, balkondan aşağıya bakarken dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan N.E. yoğun bakıma alındı.

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