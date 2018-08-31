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Batman'da çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Başova köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Başova Muhtarı Mahsum E. köye geldiği esnada 4 kişi tarafından yolu kesilerek tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce köy muhtarı kendini savunma amaçlı silahını çıkartması sonucunda yere ateş etti. Bu sırada Burak E. (29)ile Muzaffer E. (28) ayaklarından yaralandı.
 
Köylüler tarafından 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Gercüş devlet hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı Batman bölge Hastanesine sevk edildi. Olayın hemen ardından silahıyla birlikte muhtar jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili Jandarma İnceleme başlattı.

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