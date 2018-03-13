Batuhan Buğra Eruygur kimdir Survivor yeni yarışmacısı Batuhan Buğra Eruygun kaç yaşında nereli

Batuhan Buğra Eruygur kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Batuhan Buğra Eruygur kaç yaşında nereli? sorusunun yanıtı haberimizde. Survivor'a 4 yeni yarışmacı katıldı. Survivor Ünlüler Takımına Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen, Gönüllüler Takımına ise Mustafa Kemal Kurt ile Batuhan Buğra Eruygur katıldı. Survivor Gönüllüler Takımına katılan atletizm şampiyonu Batuhan Buğra Eruygur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.



BATUHAN BUĞRA ERUYGUR KİMDİR?



Survivor'a dahil olan Eruygur'un ilk sözleri " Ben atletim. Burası Milli Takım kampı gibi oldu benim için. Herkes tanıdık. 110 metre engelli koşuyorum. Hep antreman arkadaşlarım burada. Hazır bir takımız şu anda" oldu.



1991 doğumlu Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet'tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.







2013 yılında 7.98'lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına adını yazdırmıştır.



3 yıl önce kanser teşhisi konulan Batuhan Buğra Eruygun kanseri yenerek atletizme devam etti.