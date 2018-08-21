Samsun'da uyuşturucudan baygınlık geçiren kişi gözaltına alındı

​İlkadım ilçesi Atatürk Onur Anıtı'nın yakınlarında Y.B. adlı kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, uyuşturucu aldığı öne sürülen ve baygınlık geçirdiği saptanan Y.B.'yi ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Y.B. sağlık ekiplerine direnip, hastaneye gitmek istemedi.

Çağırılan polis ekibini fark eden Y.B., güçlükle ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Sağlık ekipleri, bölgeden ayrılırken, polisler de uyuşturucu aldığı iddia edilen Y.B.'yi ifadesini almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü.