Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da uyuşturucudan baygınlık geçiren kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde baygınlık geçiren ve sentetik uyuşturucu kullandığı öne sürülen Y.B. (24), sağlık ekiplerinin müdahalesin reddetti. Y.B., polis tarafından gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

​İlkadım ilçesi Atatürk Onur Anıtı'nın yakınlarında Y.B. adlı kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, uyuşturucu aldığı öne sürülen ve baygınlık geçirdiği saptanan Y.B.'yi ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Y.B. sağlık ekiplerine direnip, hastaneye gitmek istemedi.
 
Çağırılan polis ekibini fark eden Y.B., güçlükle ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Sağlık ekipleri, bölgeden ayrılırken, polisler de uyuşturucu aldığı iddia edilen Y.B.'yi ifadesini almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA