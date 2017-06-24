Bayram namazı okunan dualar, Bayram namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Bayram namazı nasıl kılınır kaç rekattır Bayram namazı okunan dualar neler sorularının cevapları araştırılıyor. Müslümanlar Ramazan ayının bitimiyle beraber bayram hazırlıklarını tamamlamaya başladılar. Ramazan ayında son oruç arefe gününde tutulduktan sonra Ramazan bayramı başlar. 2017 yılında Ramazan Bayramı 25 Haziran başlayacak ve 27 Haziran tarihinde sona erecek. Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesidir. Bayramlar tüm Müslümanların arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirir. Bayramlar, Allah'ı kullarına birer ziyafet günleridir. Bayramda da yapılması gereken ibadetler vardır. Bayram namazı Müslüman erkeklerin bayramın birinci günü sabah kılmaları gereken bir namazdır. Farz olmamakla beraber vaciptir. Vacip, Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir. Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumluluğu gerektirir. Haberimiz içerisinden bayram namazı ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır.

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının ilk günü kılınır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NE DEMEK?

Oruçla, teravih namazıyla, okunan mukabeleleriyle bir Ramazan Ayını geride bıraktık. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak dindarlığımızı yeniledik, muhtaç olan insanlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak İslam ve insan kardeşliğini tattık. İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, fakire ve yardıma muhtaç olana el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu şekilde davranışlarımıza yansıdı. Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

En yakında olanın elini tutmak, onulmaz zannedilen yaraları sarmaktır bayram. Kardeş gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi kucaklaşmaktır tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktır bayram... Yürekleri enkaz altında bırakmadan sevgiyi tüm insanlığa paylaştırmaktır... Gönüllerin kıvrımına sevgi köprüleri kurmaktır bayram... Bir çocuğun düşlerine yağmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram...

BAYRAM NAMAZI NEDEN CAMİDE CEMAATLE KILINIR?

Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ayrıca cemaatla namaz kılmanın tek başına kılmaktan 27 kat daha hayırlı olduğu düşünülürse bayram namazı gibi senede iki kere kılınan vacib bir namazı camide kılmak daha güzel bir davranış olacaktır. Bayram namazı, cemaatle kılınabildiği gibi tek başına ve hutbesiz olarak da kılınabilir.

Bayram namazlarında da aynı durum söz konusudur. Hz. Peygamber döneminde kadınların, namaza katıldıkları; adetli oldukları için namaz kılamayacak durumda olanların ise Musallanın kenarında durup tekbirlere katıldıkları ve hutbeyi dinledikleri bilinmektedir (Buhari, Salat 2; Müslim, Salatü’l-ideyn, 10, 11).