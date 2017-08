Bayram namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Bayram namazında okunacak dualar nelerdir Bayram namazı her sene bayramın birinci günü yapılan bir ibadettir. Bayram namazı kaç rekattır farz mıdır soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Müslümanlar, ibadet ederek Allah’ın rızasını kazanmak istiyorlar. Bayram namazı saati kaçta? İslam alemi için mübarek olan iki bayram vardır. Bunlardan biri Ramazan Bayramı, biri de Kurban Bayramı’dır. Her iki bayram da bayram namazı ile başlar. Hz. Peygamber (SAV), bu hususu, okuduğu bir bayram hutbesinde şöyle ifade buyurmuşlardır: “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Her kim böyle yaparsa, şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.” Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır ve bayram namazında okunacak dualar nelerdir sorularının cevabına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.