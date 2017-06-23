Bayram namazı saat kaçta 2017 il il bayram namazı saati vakti

Bayram namazı saat kaçta 2017 il il bayram namazı saati haberimiz içerisinde sizlerle. On bir ayın sultanı denilen Ramazan ayı İslam alemi için önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar bu ayda oruç ibadetini daha çok yerine getirirler. Bakara suresinde oruç ibadeti farz kılınmıştır. Peygamber efendimiz (sav) “Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.’’ buyurmuştur. 2017 yılında ilk oruç 27 Mayıs’ta tutuldu. Son oruç ise arefe günü olan 24 Haziran’da tutulacak. Arefe gününün ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı başlayacak. Halk arasında şeker bayramı da denilen bu bayramda erkekler birinci gün bayram namazı kılarlar. Bayram namazı nasıl kılınır? Bu namaz cemaatle beraber toplu olarak kılınır. Diğer ev ahalisi genel olarak erkekler namazdan dönmeden önce kahvaltıyı hazırlarlar ve erkekler dönünce hep birlikte kahvaltı ederler. İl il Bayram namazı vakitlerini sizler için derledik.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana: 06.04

Adıyaman: 05:50

Afyon: 06:18

Ağrı: 05:26

Amasya: 05:53

Ankara: 06:06

Antalya:06:22

Artvin: 05:27

Aydın: 06:31

Balıkesir:06:27

Bilecik: 06.17

Bingöl: 05.38

Bitlis: 05.33

Bolu: 06.09

Burdur: 06.22

Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.32

Çankırı: 06.02

Çorum: 05.57

Denizli: 06.27

Diyarbakır: 05.42

Edirne: 06.27

Elazığ: 05.44

Erzincan: 05.40

Erzurum: 05.33

Eskişehir: 06.16

Gaziantep: 05.55

Giresun: 05.42

Gümüşhane: 05.39

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Isparta: 06:21

İstanbul: 06.19

İzmir: 06.33

Kars: 05.24

Kastamonu: 05.59

Kayseri: 05.59

Kırklareli: 06.24

Kırşehir: 06.03

Kocaeli: 06.16

Konya: 06.13

Kütahya: 06.19

Malatya: 05.48

Manisa: 06.31

K.Maraş: 05.56

Mardin: 05.41

Mersin: 06.07

Muğla:06.31

Muş: 05.35

Nevşehir: 06.02

Niğde: 06.04

Ordu: 05.44

Rize: 05.33

Sakarya: 06.14

Samsun: 05.49

Siirt: 05.35

Sinop: 05.52

Sivas: 05.50

Tekirdağ: 06.25

Tokat: 05.51

Trabzon: 05.36

Tunceli: 05.42

Şanlıurfa: 05.49

Uşak: 06.23

Van: 05.28

Yozgat: 05.59

Zonguldak: 06.07

Aksaray: 06.05

Bayburt: 05.36

Karaman: 06.12

Kırıkkale: 06.04

Batman: 05.38

Şırnak: 05.34

Bartın: 06.04

Ardahan: 05.24

Iğdır: 05.22

Yalova: 06.19

Karabük: 06.04

Kilis: 05.57

Osmaniye: 06.00

Düzce: 06.11

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin bayram namazı saatleri belirledi ve saat kaçta kılınacağını açıkladı. İSTANBUL bayram namazı saati 06.19 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İstanbul ilçelerindeki bayram namazı saatleri de belli oldu. İşte listesi;

İstanbul Çatalca 06:25

İstanbul Silivri 06:26

İstanbul Şile 06:20

İstanbul Tuzla 06:23

İstanbul Arnavutköy 06:24

İstanbul Beylikdüzü 06:25

İstanbul Büyükçekmece 06:25

İstanbul Çekmeköy 06:22

İstanbul Esenyurt 06:24

İstanbul Kartal 06:23

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır.

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının ilk günü kılınır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.