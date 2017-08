Bayram namazı saatleri 2017 Kurban Bayramı namazı saati kaçta Diyanet açıklaması!

Bayram namaz ı saatleri, Bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden bayramın hangi günler arasında olacağını öğrendiler. Kurban Bayramı 2017 yılında 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü son bulacak. Ramazan Bayramını coşku ve heyecanla karşılayan Müslümanlar, Kurban Bayramını da aynı heyecanla beklemeye başladılar. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirdikten sonra bayrama ulaşan insanlar, Kurban Bayramında kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. Bayram sabahı erkenden kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli, en iyi ve temiz elbiseleri giyerek güzel kokular sürünülmelidir. Müslüman erkeklerin bayramın birinci günü bayram namazını kılmaları gereklidir. Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir bayram namazı saatleri ve birçok ilin namaz saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının on, on bir, on iki ve on üçüncü günleridir. Bu bayramın ilk üç gününde, zengin olan Müslümanların kurban kesmeleri vacip olduğundan Kurban Bayramı denilmiştir.

Bayram günlerinde, inananlar birbirlerini ziyaret ederler, dargınlar barışır, dostluklar pekişir. Bunun yanında, ölüler anılır, fakirler unutulmaz, yardımlar yapılır, çocuklar sevindirilir, hediyeler verilir.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

01 Adana Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00

02 Adıyaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:36:00

03 Afyon Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00

04 Ağrı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00

05 Amasya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00

06 Ankara Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

07 Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

08 Artvin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00

09 Aydın Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00

10 Balıkesir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00

11 Bilecik Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

12 Bingöl Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

13 Bitlis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00

14 Bolu Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:01:00

15 Burdur Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00

16 Bursa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

17 Çanakkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:22:00

18 Çankırı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:53:00

19 Çorum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:47:00

20 Denizli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:13:00

21 Diyarbakır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00

22 Edirne Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00

23 Elazığ Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:31:00

24 Erzincan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00

25 Erzurum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00

26 Eskişehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00

27 Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00

28 Giresun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:33:00

29 Gümüşhane Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:29:00

30 Hakkari Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:14:00

31 Hatay Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:45:00

32 Isparta Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

33 Mersin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00

34 İstanbul Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

35 İzmir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00

36 Kars Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:15:00

37 Kastamonu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00

38 Kayseri Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00

39 Kırklareli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:18:00

40 Kırşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00

41 Kocaeli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

42 Konya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00

43 Kütahya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00

44 Malatya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00

45 Manisa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:19:00

46 K.Maraş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

47 Mardin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

48 Muğla Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00

49 Muş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00

50 Nevşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:49:00

51 Niğde Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:50:00

52 Ordu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00

53 Rize Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:25:00

54 Sakarya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:05:00

55 Samsun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

56 Siirt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:21:00

57 Sinop Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00

58 Sivas Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00

59 Tekirdağ Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00

60 Tokat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

61 Trabzon Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00

62 Tunceli Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00

63 Şanlıurfa Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:34:00

64 Uşak Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

65 Van Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:15:00

66 Yozgat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00

67 Zonguldak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00

68 Aksaray Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00

69 Bayburt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

70 Karaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

71 Kırıkkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:54:00

72 Batman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:24:00

73 Şırnak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:19:00

74 Bartın Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:57:00

75 Ardahan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00

76 Iğdır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:11:00

77 Yalova Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:10:00

78 Karabük Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

79 Kilis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

80 Osmaniye Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00

81 Düzce Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:02:00

HADİSLERLE BAYRAMAR VE BAYRAM NAMAZLARI

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) bayramlara önem vermiş ve Müslümanların bayramları kutlamasını, bayram namazlarını kılmasını tasvfiye etmiştir, bu konularda öncü olmuştur. Bazı hadislere bakarak O'nun bu konudaki hassasiyetini anlamak mümkün. İşte onlardan bazıları.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Kurban bayramında kılınan namaz iki rek’attir, Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek’attir, sefer namazı iki rek’attir, cum’a namazı da iki rek’attir. Bunlar Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur.”

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalatu vesselâm), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) aleyhissalâtu vesselâm ‘ın önüne konur, O da halk arkasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibâen ümerâ da harbe kullanır oldu.”

İbnu Abbâs (radıyallahu anhüma) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayram günü – çıkıp iki rek’at namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırdı.”

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), fıtr (ramazan) ve kurban bayramlarının namazlarında, birinci rek’atte yedi (ziyade) tekbir getirirdi, ikinci rek’atte ise, iki rüku tekbirinden başka beş (ziyade) tekbir getirirdi.”

Kesir İbnu Abdillah an ebihi an ceddihi anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayramlarda birinci rek’atte kıraatten önce yedi kere tekbir getiriyordu. İkinci rek’atte de kıraatten önce beş kere tekbir getiriyordu.”

Câbir İbnu Semüre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte, birçok kereler bayram namazını ezansız ve ikâmetsiz kıldım.”

Nâfi rahimehullah anlatıyor:

“İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anhümâ), bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı.”

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte bayrama katıldım. Efendimiz hutbeden önce, ezansız ve ikametsiz namaz kıldırdı. Sonra Bilâl (radıyallahu anh)’e dayanarak kalktı. AIlah’tan korkmayı emretti ve O’na itaate teşvik etti. İnsanlara vaaz edip (ölümü, ahireti, cenneti, cehennemi) hatırlattı.

Sonra kadınlar bölümüne geçti. Onlara da aynı şekilde vaaz etti, hatırlatmalarda bulundu. Ve:

“Allah için tasadduk edin, zira sizin ekseriyetiniz cehennem odunusunuz!” buyurdu. Yanakları kararmış itibarlı kadınlardan biri kalkarak:

“Niçin ey Allah’ın Resülü? dedi (niye cehennem odunlarıyız?)” Resulullah açıkladı:

“Zira siz kadınlar çok şikâyette bulunuyor, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz.”

“Bunun üzerine kadınlar takılarından tasadduk etmeye başladılar. Hz. Bilâl’in eteğine atıyorlardı.”

Ubeydullah İbnu Abdillah lbni Utbe İbni Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Hz. Ömer (radıyallahu anh), Ebu Vâkid el-Leysi (radıyallahu anhümâ)’ye sordu:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) kurban ve ramazan bayramlarında ne kıraat buyururdu?”

“Resulullah bu namazlarda Kâf ve’l-Kur’ani’I-Mecid, İkterebeti’s-sâatu ve’n-Şakka’l-Kameru surelerini okurdu” diye cevap verdi.”

Nu’mân İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm); bayramlarda ve cum’ada Sebbihi’sme. Rabbike’l- A’!â, Hel etake hadisu’l ğâşiye okurdu. Bazan cuma ve bayram bir günde birleşirlerdi. Resulullah bu surelerin her ikisini de (cuma ve bayram) namazlarında birlikte okurdu.”

