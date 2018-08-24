Bayram tatilcilerinin dönüşü TEM’de uzun araç kuyrukları oluşturdu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, tatile çıkan tatilcilerin dönüşü başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerle diğer merkezlere dönüşe geçenlerin oluşturduğu yoğunluk TEM’de yine uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yoğunluğun arttığı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorluk çekti. Akşam saatlerinden itibaren yoğun arttığı TEM Otoyolu’nda bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar, yoğunluğun azalmasını beklemek için dinlenme tesislerinde ve yol kenarlarında mola verdi. Yolda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yol kenarında bekleyen vatandaşları, kazaya sebep olabilecekleri konusunda uyararak, yola devam etmelerini istedi.

“YAKLAŞIK 12 SAATTİR TRAFİKTEYİZ”

9 günlük bayram tatili için gittiği Trabzon’dan İstanbul’a dönen Cihan Cinkaya, yoğunluğun beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade ederek, “Trabzon’dan geliyoruz. Yaklaşık 12 saattir trafikteyiz. Bundan 2 sene önce ben tek sürücü olarak gelmiştim. Trafik bunun iki katı daha yoğundu Şu an belim tutuldu İstirahat ediyoruz, arkadaşlar gelince yola devam edeceğiz. Sanırım 2 saat daha yolumuz var” dedi.

“NE YAZIK Kİ BU BAYRAM HERKES UYANIKLIK YAPMIŞ”

Trafiğe kalmamak için yola erken çıktıklarını söyleyen Aydın Gültekin, “9 günlük bayram tatilini yapmak için İstanbul’dan memleketimiz olan Ordu’ya gittik. Trafiğe kalmamak için yola bayramın 3. günü çıktık ama insanlar da bizim gibi düşünmüş Yoğun bir trafik var. Yolda kaldık, gidemiyoruz. Yaklaşık 12 saattir yoldayız. Ne yazık ki bu bayram herkes uyanıklık yapmış. Bayramın 3. Günü olmasına rağmen ne yazıktır trafikteyiz. Haliyle yolun açılmasını bekliyoruz, biraz da istirahat etmek lazım. 9 günlük bayram trafiğinin böyle olmasını bekliyorduk ama bu trafiği Cumartesi ve Pazar günü bekliyorduk” diye konuştu.