Bayramda Osmangazi Köprüsü otobüs iett metro ücretsiz mi?

Bayramda Osmangazi Köprüsü otobüs metro vapur Avrasya Tüneli ücretsiz mi soruları yanıt buldu. Bayramda ulaşım ücretlerinin nasıl olacağı konusunda açıklama yapıldı. Osmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Kurban Bayramı yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin, muhabbetin arttığı zamanlardan biridir. Müslümanlar akrabalarını ve dostlarını bu günlerde ziyaret etmeye özen gösterirler. Belediyeler de vatandaşların bu günlerde maddi külfetlerini azaltmak için ulaşımda indirim uygulaması yapar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan köprü ve otoyollar ile ilgili açıklama geldi. 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’ bağlı olan köprülerde geçiş ücretsiz olacak. Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek. İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri % 50 indirimli hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımanın bayram süresince yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu. Detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada;

"Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır.​" ifadelerine yer verildi. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak. Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek.

Otomobiller Osmangazi Köprüsü’nden 65 lira 65 kuruşa geçiş yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobillerin geçiş ücreti ise 12 lira 20 kuruş.

‘İki kıtayı birbirine bağlayan en kısa’ ve en pahalı yol olan Avrasya Tüneli de bu süreçte ücretli olacak. Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti açıldıktan bir kaç ay sonra 15 TL’den 16 TL 60 kuruşa yükselmişti.

BAYRAMDA OTOBÜS, METRO, VAPUR,METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri % 50 indirimli hizmet verecek..." şeklinde duyuru yaptı.

Öte yandan bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımanın bayram süresince yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu. İşte o duyuru;

"Ramazan Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, Aylık Bilet ve Yerleşke Öğrenci Tarifesi hariç) yüzde 50 indirimli tarife ile hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karara göre İzmirliler, bayram seyahatlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında "yarı yarıya indirimli" olarak gerçekleştirebilecek. İzmirliler ayrıca kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayram günleri ücretsiz yararlanacak."

ANKARA'DA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO otobüsleri her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Başkentlileri, ücretsiz olarak taşıyacak. Ankaralılar, 4 günlük Kurban Bayramı süresince; (1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi) Ankarakart’larını kullanmadan EGO otobüsleriyle; kabristan, akraba ve arkadaş ziyaretlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Ankaralılar, her zaman olduğu gibi “EGO Cep’te” uygulamasıyla da otobüslerin durağa hangi saatte, hangi dakikada geleceğini, cep telefonlarına indirdikleri uygulamadan, internet ortamından veya ALO 153’ü arayarak öğrenebilecekler.

Başkentliler, 4 günlük Kurban Bayramı süresince talep ve şikayetlerini, 7/24 açık olan “ALO 153 Mavi Masa”, hattına iletirken, Zabıta ve İtfaiye ekipleri, tatil süresince denetimlerini artırarak sürdürecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, “Kanal Arıza” ekipleri; 24 saat boyunca görevlerinin başında olacak. Bayramda da günlük yaklaşık 400 bin kişinin akınına uğrayan şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’de güvenlik tedbirleri artırılarak, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat etmeleri sağlanacak.