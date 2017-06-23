Bayramda tatile çıkacaklar dikkat!

Araç kiralama sürecinin göz ardı edilmemesi gereken detaylar içerdiğinin altını çizen Vivi Araç Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, doğru bilinen yanlışları anlattı. Kiralama işleminin baştan sona bilinçli yapılması gerektiğini belirten Yılmaz ödeme yöntemi, yakıt-vites seçenekleri, rezervasyon ve sözlü teyit gibi konularda vatandaşları uyardı.

Araç kiralamak isteyenlerin kredi kartının haricinde senet ve benzeri yöntemlere başvurmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bunun daha sonradan çeşitli sıkıntılar oluşturabileceğini, senet ile ödeme daha avantajlı gibi görünse de aslında belirli riskler taşıdığını söyledi. Bunun yanı sıra internetten rezervasyon yapanların da dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz “Araç kiralama işlemini internetten yapıyorsanız rezervasyonunun onaylandığına dair mail & sms aldınız mı, kontrol edin. Çünkü siz web sayfasından işlemi tamamlasanız bile gerçekten onay tamamlanmamış olabilir” diye konuştu.

Kiralanan aracın hasarsız olduğu yönünde genel kabul olduğunu belirten Yılmaz, “Aracı teslim alırken ve teslim ederken aracınızı tanıyın, araçta çizik vs varsa mutlaka sözleşmeye yazdırın. Ayrıca kiralama koşulları sayfasını mutlaka okuyun, farklı talep ve istekleri var mı ? Provizyon depozitonuz geri iade edilene kadar mutlaka sözleşmesini saklayın” dedi.

Sözlü teyit almanın bir güvence olmadığına değinen Yılmaz şunları söyledi: “Araç kiralama şirketlerinde bire bir iletişim kurduğunuz ve anlaşma sağladığınız personelden yazılı teminat alın. Sözlü teyit almanız hukuken geçerli olmayacaktır”

Yılmaz, güvenli ve kurumsal bir firma ile çalışılsa dahi yakıt ve vites seçeneklerinde doğru tercih yapılması yönünde vatandaşları uyardı.

İHA