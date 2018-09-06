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Bayrampaşa'da kamyon alt geçide çarptı, trafik durdu

Bayrampaşa'da kağıt yüklü kamyon, alt geçide takıldı. Kamyonun üzerinde bulanan kağıt ve kartonlar yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan yol açıldı.

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Alınan bilgiye göre, Maltepe Caddesi üzerinde ilerleyen atık kağıt yüklü kamyonun üst kısmı, alt geçide çarptı. Kamyonun kasasında balyalar halinde bulunan atıklar çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Savrulan malzemeler alt geçitte ilerleyen iki araca zarar verirken kaza nedeniyle alt geçit çift yönlü trafiğe kapandı. Yola savrulan malzemelerin olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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