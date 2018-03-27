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Bayrampaşa'da iş ortakları tarafında kaçırılıp fidye istendi

Bayrampaşa'da iş ortakları Niyazi D.'yi (54) kaçırıp ailesinden fidye istediği iddia edilen şüpheliler yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, ikinci el otomobil ticareti yapan Niyazi D. 23  Mart Cuma günü 23.30 sıralarında iş arkadaşlarıyla telefonla görüştükten sonra  hava almak için çıktığı evinin önünden kaçırıldı. Gece saatlerinde oğlunu arayan  Niyazi D. "Ne yap ne et 20 bin lira bul, yoksa beni öldürecekler." dedi.
 
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma  ve Müzakere Timi, çalışma başlattı. Dolaylı müzakere yürüten polis, aileden  şüphelilerle telefonla görüşüp, parayı vereceklerini ve belirledikleri adrese  çağırmalarını istedi. Bayrampaşa'daki bir iş yerine Niyazi D. ile birlikte gelen  3 şüpheli polislerce yakalandı.
 
Niyazi D. ile birlikte ikinci el otomobil alıp sattıkları öğrenilen  şüphelilerin, sattıkları son otomobilin çalınmasını olayını Niyazi D.'nin yapmış olabileceğinden şüphelenerek olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
 
Şüpheliler, olay günü Niyazi D.'yi konuşma bahanesiyle evinden  çağırdıkları, daha sonra evin önünden otomobile bindirerek Arnavutköy'de ormanlık  bir alana götürdükleri, kıyafetlerini çıkarıp darp ettikleri öğrenildi.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan D. (32), Nurettin K.  (22) ve Sefer G. (36) adliyeye sevk edildi.

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