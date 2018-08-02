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Bazanın içinde doğum yapan sokak kedisi için odalarını terk ettiler

Bursa'da yaşayan Meryem ve Muharrem Erdem çifti, açık olan pencereden girerek yatak odasındaki bazanın içinde doğum yapan sokak kedisinin 4 yavrusu için odalarını terk etti.

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Bursa'da yaşayan Meryem ve Muharrem  Erdem çifti, açık olan pencereden girerek yatak odasındaki bazada doğum yapan  sokak kedisinin 4 yavrusuna adeta kol kanat gerdi. 
 
Kedi yavrularının rahatsız olmaması için yatak odasını terk edip  oturma odasındaki kanepede uyuyan çift, henüz gözleri açılmamış 4 yavruyu göz  damlası kabına koydukları sütle besliyor.
 
Karaciğer hastalığından dolayı nakil sırası bekleyen Meryem Erdem,  bakımını yaptığı, karınlarını doyurduğu kedi yavrularının hastalığını bile  unutturduğunu dile getiriyor.
Uzun süredir nakil için sıra beklediğini, sık sık hastaneye gidip  geldiğini anlatan 54 yaşındaki Erdem, "Geçen hafta hastaneden geldim. Komşular  eve fare girdiğini gördüklerini söyledi. Ben de korktum eşimin gelmesini  bekledim. Eşimin eve gelmesiyle odalarda fare aradık. Evin tüm odalarını gezdik,  yatak odasında anne kediyi baygın halde bulduk. Sonra odadan bazı sesler  geldiğini fark ettik ve bazanın altında 4 yavru olduğunu gördük. Karaciğer  hastası olduğum için enfeksiyon kapmamak için kedileri dışarı çıkarmak istedik.  Bir sebze kasasının içine yer yaptık ve bahçeye çıkardık. Daha sonra anne kedi  galiba bize kızdı, yavrunun 2'sini alıp götürdü. Geriye bahçede 2 yavru kaldı.  Anne kedi bir gün boyunca hiç dönmedi." dedi.
 
Bahçede kalan yavruları sütle beslediklerini anlatan Meryem Erdem,  "Akşam baktık ki anne kedi gelmiş ve bahçedeki 2 yavruyu tekrar bazanın altına,  doğum yaptığı yere getirmiş. Bunun üzerine eşime 'Yatak odasında yatmayalım,  onların olsun' dedim. Eşim de kabul etti ancak anne kedinin bahçeden götürdüğü 2  yavru ise halen ortada yoktu. Bu yavrulardan birini ertesi gün çöp konteynerinin  yanında buldum, yıkayıp kardeşlerinin yanına koydum." ifadelerini kullandı.
 
"SÜTÜ KENDİM İÇMİYORUM, YAVRULARINA İÇİRİYORUM"
Erdem, 3'üncü yavruyu bulduktan sonra son yavrunun da bulunmasını çok  istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Yatak odasında 3 yavruyu beslerken anne kedi camdan içeri girdi. Anne  kediyle, 'Diğer yavrun nerede? Onu da getir, burada bakacağım. Başka yere  götürmeyeceğim. Kendim içmediğim sütü yavrularına içiriyorum. Diğer yavruyu da  getir.' diye konuştum. Sonra aynı günün akşamında anne kedi 4'üncü yavruyu da  getirdi. Onların hepsini bir arada görünce çok sevindim, bana hastalığımı  unutturdu."
 
Ağır hastalığına karşın yavru kedilere bakmaktan mutluluk duyduğunu  ifade eden Meryem Erdem, "Çeşitli haberler görüyoruz, vicdansızlar bunlara nasıl  kıyıyor? Biz yatağımızı kedilere verdik, eşimle kanepede yatıyoruz. Bu yavruların  huzuru kaçmasın. Anneleri gelip camdan bakıyor. Biz varken emzirmiyor. Gücümüz  yok ama elimden geldiği kadarıyla bakacağız." diye konuştu.
 
Bursa Adliyesi yanında arzuhalcilik yapan 57 yaşındaki Muharrem Erdem  de "Bunlar bizim yavrumuz oldu. Yavruları sütle besliyoruz. Anne şefkati vermeye  çalışıyoruz. Evimiz kira, gelirimiz kısıtlı, imkanlarımız doğrultusunda  bakacağız." şeklinde konuştu.
 
  

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