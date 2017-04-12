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Bebeğini öldürdüğü gölette cesedi bulundu

Sakarya’da 25 sene önce bebeğini suya atarak ölmesine sebep olan kadının aynı gölette cansız bedeni bulundu.

  • IHA
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Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesinde ikamet eden 50 yaşındaki A.G., dün sabah itibarı ile evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. A

ile yakınları durumu hemen polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bugün sabah saatlerinde ise Karagöl Yaylasındaki gölette hareketsiz halde bir insan bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri, göletteki cesedi sudan çıkardı. Göletten çıkarılan cesedin dünden beri kayıp olan A.G. adlı kişi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, olayın intihar olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının, 25 yıl önce 5 aylık bebeğini aynı gölete atarak suda boğulmasına sebep olduğu ve her yıl göletin başına giderek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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