Bebek cesedi sanıldı, kedi ölüsü çıktı

Akıncılar Mahallesi'nde, Alçıtepe Caddesi üzerindeki Ulupark'ın kenarlarındaki ağaçların diplerini çapalayan Şehzadeler Belediyesi park ve bahçe işçisi Celal Bayram, bugün saat 14.15 sıralarında, ağacın dibindeki toprağın içinde, poşete sarılmış olarak küçük bir ceset buldu. Bulduğu şeyin bebek cesedi olduğunu sanan Bayram, durumu ilk olarak şefine bildirdi. Şefin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, poşetin içindekinin bebek cesedi olup olmadığı yönünde kararsız kaldı. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceme ekibi, poşetteki bedenin, bebek cesedi değil, kedi ölüsü olduğunu tespit etti.

Olay yerinde ifadesi alınan işçi Celal Bayram, ağacın dibini çapa yaptığı sırada makinesine bir şeyin takıldığını belirterek, "Ne olduğunu anlayamadım. Bebek cesedi olabileceğini düşünerek durumu şefime bildirdim. Şefimin ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Yapılan inceleme sonrasında Allah'a şükür ki poşetin içinden bebek değil kedi ölüsü çıktı" diye konuştu.