Bebek gibi bakılan 'Şanslı' sağlığına kavuşuyor

Hayvansever Eda Sarıer tarafından geçen hafta Şarkışla'da açlıktan ölmek üzereyken bulunan köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi.

Burada tedaviye alınan ve "Şanslı" ismi verilen köpeğe, klinikte çalışanlar tarafından özenle bakılıyor. Kliniğe getirildiğinde 28 kilogram olan Şanslı'nın, sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Adeta bebek gibi bakılan "Şanslı" yemek yemeye ve kilo almaya başladı.

Köpeğin tedavisini sürdüren veteriner hekim Atilla Dulkadir, AA muhabirine, köpeğin geçen hafta kendilerine geldiğini söyledi.

Köpeği ilk olarak bir geceliğine kabul ettiklerini ancak durumu kötü olduğu için bırakmak istemediklerini anlatan Dulkadir, "Kangal cinsi köpek bize geldiği zaman hayati fonksiyonları durmak üzereydi. Değerleri bir ölü köpeğinki ile aynıydı. Yüksek miktarda sıvı kaybetmişti, açtı, kas yıkımı gerçekleşmişti, bu da karaciğer ve böbrekte hasara yol açmıştı. Durumu içler acısıydı, bit, pire sarmıştı her yanını. Hemen yıkamasını yaptık, açık yaraları vardı onların bakımını yaptık. Şimdi oldukça iyi durumda." diye konuştu.

Dulkadir, Şanslı'nın ilk başlarda yapılan tedavilere tepki vermediğini ve 2 gün önce durumunun kötüleştiğini dile getirerek, "Sıvı açığını kapatmak için serumlar bağladık. Gerekli vitaminleri de verdik. Kan değerleri çok düşüktü. Kan nakli yapılması gerekiyordu. Kangal çiftliğinden sağlıklı bir köpekten kan aldık, bir ünite kan nakli yaptık. Kan değerleri yükseldi, yaşama şansı arttı. O günden beri de kısa sürelerde normal besinini vermeye başladık. Suyunu içiyor, yemeğini yemeye başladı." ifadelerini kullandı.

Şanslı'nın yaklaşık 14 yaşında olmasına rağmen güçlü bir köpek olduğunu da belirten Dulkadir, şunları kaydetti: