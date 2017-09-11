Bedelli askerlik 2017 son dakika haberleri! Bedelli askerlik çıkacak mı?

Bedelli askerlik 2017 son dakika haberlerini sizler için derledik. Bedelli askerlik her dönemde vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. Türkiye’de 18 yaşına gelen ve belirtilen şartları taşıyan her erkek vatandaş zorunlu askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Öğrenimine devam eden vatandaşlar bunu belgeleyerek askerlik görevlerini erteletebilirler. Dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olanlar 12 aylık askerlik görevini 6 ayda tamamlıyorlar. Lisans mezunu olup 12 ay askerlik yapanlar da devletten belirli miktarda bir ücret alıyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı askerlik görevini yerine getiremeyen vatandaşlar arasından belirtilen şartları taşıyanlar ve istenilenleri yerine getirenler bedelli askerlik yapıyorlar. Sosyal medyada bu istek belirli aralıklarla trend yani en çok konuşulanlar listesine giriyor. #BedelliMeclisGündeminde etiketi trend listesinde ilk sırada yer aldı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar sosyal paylaşım platformu olan Twitter'da bir kampanya başlatarak bedelli askerliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini talep ediyorlar. Bedelli askerlik çıkacak mı sorusu ile ilgili son dakika açıklamalarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK TWİTTER'DA

Bedelli askerlik bekleyen adaylar sosyal paylaşım platformu olan Twitter'da bir kampanya başlatarak bedelli askerliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini talep ediyorlar.

Adaylar bedelli askerliğe ilişkin kampanyalarını #BedelliMeclisGündeminde hastag'i ile yürütüyorlar.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKAR?

Geçiğimiz günlerde kabine değişikliği ile birçok bakan görevini yeni isimlere devretti. Bu isimlerden biri de İsmet Yılmaz oldu. Yılmaz makamını Nurettin Canikli’ye devretti. Bunun ardından bedelli askerlik bekleyenlerin gözleri Canikli’ye çevrildi. Vatandaşların Bakanın açıklama yapması istenilen konuların en başında bedelli askerlik konusu geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran her erkek vatani görevini yapmak için askere gidiyor. Bazı kişiler geçerli sebeplerden dolayı zorunlu olan bu görevi erteleyebiliyor, hiç yapmıyor veya görev süresini kısaltabiliyorlar. Görev süresini kısaltmak isteyen vatandaşlar, istenilen şartları karşılayabiliyorlarsa belli bir ücret karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabiliyorlar. Bedelli askerlik uygulaması, genel olarak ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve vatandaşların günlük hayatlarının sekteye uğramaması, mevcut işlerini kaybetmemeleri için çıkartılıyor. 2 ağustos’ta düzenlene Yüksek Askeri Şura sonrasında bedelli askerlik ile ilgili bir açıklama yapılması beklenildi. Fakat konuyla ilgili bir gelişme olmadı.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA HABERLERİ

Bedelli askerlikle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bedelli askerliğin şu an gündemde olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CNN Türk'te katıldığı programda bedelli askerlik açıklamasında bulundu. "Bedelli askerlik için bir hazırlık olacak mı" sorusuna Kaynak, "Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" ifadesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bedelli askerliğe ilişkin yer alan bazı ifadeleri hatırlatarak, "O sözler size mi aitti?" sorusuna Erdoğan, "Bana ait değil, ben 'Sayın Başbakan'la bir değerlendirmesi yapılır' dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı, İstanbul'da 9 Haziran'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı..

BİNALİ YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda bedelli askerlik için, "Gündemimizde yok" demişlerdi. Ancak bedelli askerlik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'SMA hastaları için kaynak olması şartıyla' yaptığı teklif üzerine yeniden gündem olmuştu. Fakat Destici'nin bu bedelli askerlik teklifine de hükümet kanadından olumsuz yanıt gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BEDELLİ BEKLEYENLERİ UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın iftarındaydı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı iftar sırasında Erdoğan’a "Bedelli askerlik" konusunu sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı ise hiç de olumsuz değil. "Söz vermeyeyim ama durumunun farkındayım. Binali Bey’le konuşalım değerlendirme yapalım. Gerekirse gündeme alırız" diyor.

Selma Yazıcı, Cumhurbaşkanı’na "Bunu böyle yazayım mı?" diyor o da "Yaz" diye onaylıyor.

İşte Yazıcının milyonlarca "bedelli" bekleyen gence müjde olacak o twitter mesajları...

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ DEFA ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kez çeşitli nedenlerle bedelli askerlik çıkarıldı. 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana 35 senede dört kez bedelli askerlik çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 70 bin kişi olmak üzere toplam 195 bin 834 kişi yararlandı. En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı. Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır. Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.