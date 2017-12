Bedelli Askerlik 2018’ de çıkacak mı? Bedelli Askerlik Bakan Canikli son dakika açıklaması Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı Bedelli Askerlik Bakan Canikli son dakika açıklaması ne oldu? Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı? En son bedelli askerlik ne zaman çıkmıştı? Hükümet kanadında Bedelli askerlikle ilgili son yorumlar ne yönde oldu? Milyonlarca vatandaş bedelli askerliğin ne zaman geleceğini merak ediyor. Son dönemlerde çok sık konuşulan ve gündem arasında yer alan Bedelli Askerlik akıbeti araştırılıyor. En son bedelli askerlik açıklaması Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den geldi. Peki 2018’de bedelli askerlik çıkacak mı? Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, 'Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok' dedi. Önceki haberlere de yer verirsek yüzbinlerce gencin her an açıklanmasını beklediği bedelli askerlik konusunda Bekir Bozdağ açıklama yapmıştı. Yanlız açıklamada şuan ki ortamı örnek gösteren Bozdağ ilerisi için net konuşmaması bedellinin önümüzdeki zamanlarda gündeme gelebileceğinin habercisi olabileceğini dile getirmişti. İşte merak edilen Bedelli Askerlik 2017 2018 ne zaman çıkacak Bedelli Askerlik Bakan Canikli son dakika açıklaması haberimizde sizlerle

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı Bedelli Askerlik Bakan Canikli son dakika açıklaması ne oldu? Milyonlarca genç için umut ışığı olan bedelli askerlik son dakika açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı açıklamasına göre "Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda zaten böyle bir uygulama doğru da olmaz çünkü çok ciddi bir mücadele yürütülüyor dedi. Peki en son bedelli askerlik ne zaman çıkmıştı? Gençler bedelli askerliğin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Bedelli askerlik twitter uygulamasında gençler paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda bedelli askerlik hakkında şunları söylemişti: “Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz. İşte gençlerin merak ettiği Bedelli Askerlik 2017 2018 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı ve Bedelli Askerlik Bakan Canikli son dakika açıklaması haberimizde yer alıyor. BEDELLİ ASKERLİK MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ AÇIKLAMASI Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi. BEDELLİ ASKERLİK SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE Bedelli Askerlik beklentisi süren binlerce vatandaşın başlattığı 'Bedelliaskerliktorbayasada' hashtagı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı. Bir süredir çeşitli sosyal medya kampanyaları düzenleyen ve bedelli askerlik beklediğini dile getiren vatandaşlar kadar, bedelli askerliğe karşı olduğunu bildiren sosyal medya kullanıcıları da aynı hashtag üzerinden görüşlerini bildiriyor. ÖNCEKİ HABERLER Bedelli askerlik çıkacak mı', 'Bedelli askerlik ne zaman çıkacak' sorularına yanıt Mabeyn Köşkü'nde ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz." dedi. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir aralıksız PKK/PYD ve DAEŞ ile büyük mücadele içinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsü derken, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve Savunma sanayisi büyük bir darbe almış görünmekte ve dünyanın içinde bulunduğu büyük krize rağmen yüksek vergilerle boğuşan Türkiye halkı, devletini krize kurban etmemekte. BEDELLİ ASKERLİK 2018’DE ÇIKACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda bedelli askerlik hakkında şunları söylemişti: “Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz. Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık 20 günü izin. 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor. Askerlikteki o belli disiplin anlayışı, bunlar çok çok önemli. Bir diğeri ise korunmada, birçok şeylerde bazı adımları atmaya yardımcı olur. İnsan hayatının disiplininde de askerliğin sağladığı birçok faydalar var. Bunun dışında da yani normal şu andaki süreçte de zaten 11 ay filan... Bunlardan kaçınmanın da ben doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Genelkurmay Başkanlığımız, bunun yanında Milli Savunma Bakanlığımız bu sayısal durumu önümüze koyduğu zaman hakikaten bu da düşündürüyor. Orada öyle bir şişme olabilir ama öbür tarafta da ciddi bir ihtiyacımız var. Kaldı ki hep söylerdik ya 'biz asker bir milletiz'. Asker milletsek bunun gereğini de yapalım, bundan kaçınmayalım ve geçmişimizde bu yoktu, son zamanlarda bunlar biraz artış kaydediyor. Temenni ederim ki bunlar gündemden yavaş yavaş düşer ve herkes o şerefli giysiyi giymek suretiyle yola devam eder. Biz yaptık, 16 ay yedek subaylık yaptım. Şimdi artık yedek subaylıkta da süre iyice azaldı.” EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI? Bedelli askerlik ülkemizde en son 2014 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL'ye düşürülmüştür. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştur. Daha önce de 2011’de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti. BEDELLİ ASKERLİK NEDİR? Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır. Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır. YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada Karşındakini ikna etmenin 12 yolu Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları Bu işte bir terslik var En Çok Okunanlar Türkiye'ye 'Pardus' uyarısı: Bir an önce geçmeliyiz 1 İngiltere'nin 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi su alıyor 2 'Alenen Türkiye'den toprak istiyorlar' 3 Suudiler kendini aştı: Kudüs Yahudiler’in tarihi hakkı 4 Dününü unuttu, şimdi FETÖ avukatı oldu 5