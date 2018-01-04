Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı Bedelli Askerlik son dakika Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan açıklama

Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı Bedelli Askerlik son dakika Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan açıklaması ne yönde oldu? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Milyonlarca genç için umut kapısı olan bedelli askerlik son dakika gelişmeleri nelerdir? Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı? 2018 yılına girmemizle beraber gençlerin aklında tek soru; Bedelli Askerlik ne zaman gelecek? Oldu. Yüzbinlerce gencin her an açıklanmasını beklediği bedelli askerlik konusunda Bekir Bozdağ umutları bitiren açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Yalnız açıklamada şuan ki ortamı örnek gösteren Bozdağ ilerisi için net konuşmaması bedellinin önümüzdeki zamanlarda gündeme gelebileceğinin habercisi olabileceğini belirtiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bir basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı gündemine dair bilgi verdi. Kendi açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, bedelli askerlik konusunda da bir açıklama yaptı. İşte merak edilen Bedelli Askerlik 2018’de çıkacak mı Bedelli Askerlik son dakika Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan açıklaması ne oldu? Sorularının yanıtları ve gelişmeler haberimizde!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bedelli askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bir basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı gündemine dair bilgi verdi. Kendi açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, bedelli askerlik konusunda da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bir basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı gündemine dair bilgi verdi. Kendi açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, bedelli askerlik konusunda da bir açıklama yaptı.

Bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tekrarlayarak cevap vermek istediğini söyleyen İbrahim Kalın, "Gündemimizde böyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Kalın'ın açıklamaları:

İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.

BEDELLİ ASKERLİK SON DURUM GELİŞMELERİ

Bedelli askerlik konusunda bir açıklama gelecek mi?

Dövizle askerlik yapacak gurbetçiler için ödeme işlemi kolaylaştı. Gurbetçiler bedeli artık muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklara ödeyecek. Adaylar, bulundukları ülkede muhabir banka olmayınca ödeme için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyordu. Yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor.

Yurt dışında yaşayan ve dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için son Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) düzenlemeye gidildi. Buna göre, dövizle askerlik için vatandaşların gerçekleştireceği ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılabilmesinin yasal zemini sağlandı.

'Bu yıl 53 bin 585 başvuru'

Geçen yıl askerlik kanununda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayanların bin euro karşılığında muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmasının yolu açılmıştı. Son 10 yılın rakamlarına göre yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor. Bu yıl içinde şu ana kadar 53 bin 585 başvuru bulunurken, bu rakamın geçen sene 112 bin 79 olduğu öğrenildi. Geçen yıl rakamların yüksek olmasının nedeni ise dövizle askerlik ücretinin bin euroya düşürülmesi.

'Zaman kaybı önlenecek'

Başkonsolosluklar ödeme kabul etmeye, uygulama yönetmeliğinin ve teknik altyapının hazırlanmasıyla birlikte başlayacak. Bu sayede, daha önce vatandaşlar başvuru yapmak için geldikleri Başkonsolosluklardan ödeme yapmak için tekrar bankaya gidip dekontu yine Başkonsolosluğa getirmek durumundaydı. Artık bu zaman kaybının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca bir ülkede muhabir banka olmaması durumunda vatandaşların ödeme için başka bir ülkeye ya da Türkiye’ye gelip ödeme yapmasına da gerek kalmayacak.

'Ödeme konsolosluklara'

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ödeme yönteminin kolaylaştırılmasına ilişkin talepleri dikkate alınarak, ödemelerin doğrudan başkonsolosluklarda yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Uygulamanın başlamasıyla yurt dışındaki mükellefler için önemli bir kolaylık sağlanacaktır” dedi.

18 yaş ve üzerinde olup Türk vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmış erkekler 21 günlük bedelli askerlik yaparak bu hizmeti tamamlayabilirler. Buna "dahte" yani "dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" denir.

Yüzbinlerce gencin her an açıklanmasını beklediği bedelli askerlik konusunda Bekir Bozdağ umutları bitiren açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Yalnız açıklamada şuan ki ortamı örnek gösteren Bozdağ ilerisi için net konuşmaması bedellinin önümüzdeki zamanlarda gündeme gelebileceğinin habercisi olabileceğini belirtiyor.

Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Nurettin Canikli'nin açıklamaları bedelli askerlik bekleyen binlerce genci tatmin edici olmayınca seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyorlar. Çok sayıda genç tarafından başlatılan sosyal medya kampanyasında, bedelli askerlik önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen KHK'da yer almasını talep ediyorlar. Son dönemlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan bedelli askerlik meselesi ile ilgili kulislerden önemli bir haber geldi. Yeni dönemde savunma bakanlığının başına getirilen Nurettin Canikli uzun süredir cevabı aranan ''bedelli askerlik'' sorusunu yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

Yapılan anketler ve sosyal medya kampanyaları gösteriyor ki bedelli askerlik konusunda talep oldukça fazla ve siyasetçilerin seçim zamanları vaadleri arasında ilk sırada yer alabilecek seviyede. Önümüzdeki seçim sürecinde bedellinin tekrar gündeme gelip gelmeyeceği ise net olmamakla birlikte mümkün gözükmektedir.

'Kesinlikle olmaz'

Bu çerçevede Bozdağ, vekillerin kendilerine yoğun şekilde iletilen 'bedelli askerlik' talebini gündeme getirmeleri üzerine şöyle dedi: "Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz."

Dönem dönem gündeme gelen 'bedelli askerlik'le ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen eylül ayında "Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik altı ay. Bunun da yaklaşık bir 20 günü izin; beş ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor" demişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda bedelli askerlik hakkında şunları söylemişti: “Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.

Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık 20 günü izin. 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor. Askerlikteki o belli disiplin anlayışı, bunlar çok çok önemli. Bir diğeri ise korunmada, birçok şeylerde bazı adımları atmaya yardımcı olur. İnsan hayatının disiplininde de askerliğin sağladığı birçok faydalar var. Bunun dışında da yani normal şu andaki süreçte de zaten 11 ay filan... Bunlardan kaçınmanın da ben doğru olmadığına inanıyorum.

Çünkü Genelkurmay Başkanlığımız, bunun yanında Milli Savunma Bakanlığımız bu sayısal durumu önümüze koyduğu zaman hakikaten bu da düşündürüyor. Orada öyle bir şişme olabilir ama öbür tarafta da ciddi bir ihtiyacımız var. Kaldı ki hep söylerdik ya 'biz asker bir milletiz'. Asker milletsek bunun gereğini de yapalım, bundan kaçınmayalım ve geçmişimizde bu yoktu, son zamanlarda bunlar biraz artış kaydediyor. Temenni ederim ki bunlar gündemden yavaş yavaş düşer ve herkes o şerefli giysiyi giymek suretiyle yola devam eder. Biz yaptık, 16 ay yedek subaylık yaptım. Şimdi artık yedek subaylıkta da süre iyice azaldı.”

BEDELLİ ASKERLİK NASIL YAPILIR?

Türkiye'de genel zorunlu askerlik hizmetine ek olarak 90'lı yıllardan başlayan yeni ek geçici kanunlar vasıtasıyla bedelli askerlik yapmak da mümkün hale geldi. Bedelli askerliğin temel mantığı zorunlu askerlik yapma yükümlülüğü taşıyanların bu hizmetin süresini kısaltmak amacıyla nakit bedel ödemesidir.

Kimler bedelli askerlik yapabilir?

İki farklı bedelli askerlik vardır:

18 yaş ve üzerinde olup Türk vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmış erkekler 21 günlük bedelli askerlik yaparak bu hizmeti tamamlayabilirler. Buna "dahte" yani "dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" denir.

Türkiye'de ikamet eden, 18 yaş ve üzeri erkekler için dönem dönem çıkarılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmeti de bulunmaktadır. Bu ikinci tür geçicidir. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği dönemde gerekli şartları taşıyanlar bu geçici bedelli askerlikten faydalanabilir.

Bedelli askerlikle ilgili bugüne dek defalarca geçici kanun çıkarılmıştır. Bugüne kadarki kanunlarda genellikle yüksek sayılabilecek döviz bedeli ya da TL bazında ücret talep edilmiştir. En son 2012 yılında yürürlüğe giren kanunda bedel 30.000 TL ve alt yaş sınırı 30 yaşından gün olmak olarak belirlenmişti. Daha önceki kanunlarda 21 günlük temel askeri eğitim her halükarda yapılırken 2012'de yapılan kanunda 21 gün şartı da kaldırılmıştır.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır. Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.