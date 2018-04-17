Bedelli Askerlik 2018’de gelecek mi Bedelli Askerlik son dakika haberleri nedir? Vatandaşların merakla araştırdığı konular haberimizde yanıt buldu. Selma Yazıcı'dan bedelli askerlik konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyadan Selma Yazıcı’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen seçim döneminde verdiği “bedelli askerlik” sözü hatırlatıldı. Bunun üzerine Selam Yazıcı “Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir” mesajını yayımladı. Bedelli askerlik bekleyen vatandaşları yakından ilgilendiren detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den gelen “erken seçim” açıklamasından üç gün önce Selma Yazıcı, “Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. Ak parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen” mesajını paylaştı. Bu mesajına ardından sosyal medyadan Yazıcı’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen seçim döneminde verdiği “bedelli askerlik” sözü hatırlatıldı. Bunun üzerine Selam Yazıcı “Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir” mesajını yayımladı.

Selma Yazıcı, daha önce AK Parti İstanbul tarafından düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" meselesini sormuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK GEÇMİŞ HABERLERİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım da çıklamada bulundu. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna cevap verdi.

On binlerce aday sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla 2018'de bedelli askerlik konusunda adım atılmasını istedi. Bedelli askerlik konusunda adım atılmasını bekleyen on binlerce genç, Twitter'da seslerini duyurmaya çalışıyor. 2018 yılı ile birlikte bedelli askerlik konusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları üzerinden yapılan yorumlar ve paylaşımlar ile yeni bir kampanya başlatılıyor. 2018'de bedelli askerlik konusu şu sıralarda Twitter'da yine TT ( Trend Topic)' listesine girmişti.

Kalın, şuan da gündemlerinde bedelli askerliğin olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, gündemlerinde şuan da bedelli askerliğin olmadığını belirtmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soruya ''bedelli askerlik şuan da gündemimizde yok.'' diyerek cevap verdi.

BEDELLİ ASKERLİK İbrahim Kalın açıklaması

İbrahim Kalın :Gündemimizde böyle bir çalışma yok.

Bakalım hükümetten bedelli askerlik konusunda bir açıklama gelecek mi?

Dövizle askerlik yapacak gurbetçiler için ödeme işlemi kolaylaştı. Gurbetçiler bedeli artık muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklara ödeyecek. Adaylar, bulundukları ülkede muhabir banka olmayınca ödeme için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyordu. Yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ödeme yönteminin kolaylaştırılmasına ilişkin talepleri dikkate alınarak, ödemelerin doğrudan başkonsolosluklarda yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Uygulamanın başlamasıyla yurt dışındaki mükellefler için önemli bir kolaylık sağlanacaktır” dedi.

18 yaş ve üzerinde olup Türk vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmış erkekler 21 günlük bedelli askerlik yaparak bu hizmeti tamamlayabilirler. Buna "dahte" yani "dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" denir.

Yüzbinlerce gencin her an açıklanmasını beklediği bedelli askerlik konusunda Bekir Bozdağ umutları bitiren açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Yalnız açıklamada şuan ki ortamı örnek gösteren Bozdağ ilerisi için net konuşmaması bedellinin önümüzdeki zamanlarda gündeme gelebileceğinin habercisi olabileceğini belirtiyor.

Bedelli askerlik nedir, ne demektir?

Bedelli askerlik, Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik’e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar.

Kimler bedelli askerlik yapabilir, bedelli askerlik şartları nelerdir?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.