Bedelli askerlik 21 gün temel eğitim neleri kapsıyor Bedelli askerlik eğitim konuları nelerdir

Bedelli askerlik 21 gün temel eğitim neleri kapsıyor Hangi birliklerde eğitim verilecek? Bedelli askerlik eğitim konuları nelerdir? Bedelli askerlik yerleri netleşti. Bedelli askerlik Türkiye gündeminin ilk sıralarından düşmüyor. Bedelli askerlik tasarısını içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasa haline geldi. Milyonlarca asker adayının heyecan ve merakla beklediği Bedelli Askerlikte gün sayısı, yaş ve ücretin belli olmasının ardından hangi birliklerde Temel Eğitim alacaklarına ilişkin taslak çalışma gerçekleştirildi. Peki, Bedelli Askerlik hangi birliklerde eğitim verilecek? 1 milyon 340 bin kişinin faydalanabileceği Bedelli kışlaları haberimizin detaylarında yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜNLÜK ZORUNLU TEMEL EĞİTİM KALDIRILDI MI?

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’de kabul edilen Bedelli Askerlik konusuna dair getirilen yeni düzenlemelerin yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasına bağlı olmaktadır. Şayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bedelli Askerlikle ilgili kabul edilen yasa tasarısını bu şekliyle onayladığı takdirde, 21 günlük Temel Eğitim ya da diğer adıyla Zorunlu Eğitim şu anki haliyle yasalaşarak yürürlüğe girecekti.

Bedelli Askerlik yerleri açıklandı! Bedelli eğitim verilecek birlikler!

Diğer bir ihtimal söz konusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul edilen yasa tasarısını onaylamaz ise tekrardan görüşmek adına TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’ne gönderilecekti. Meclis'te'de 21 gün zorunlu askerlik koşulunun kaldırılmasına dair bir değişiklik önergesi sunulacak ve getirilen bu düzenleme 21 gün temel eğitim koşulu olmadan kabul edilirse 21 gün zorunlu askerlik eğitimi kalkmış olacaktı. Kamuoyu tarafından günlerdir yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenen Bedelli Askerlik sistemi ve getirilen yeni düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Böylece Bedelli Askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen asker adayları 21 günlük zorunlu Temel Eğitime tabi tutulacak. Temel Eğitimde; yat-kalk, atış, yürüyüş, spor, silah söküp takma eğitimiyle birlikte yangın söndürme eğitimi ve yakın muharebe eğitimi de verilecek.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN CEVAP BULAN SORULAR

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bedelli askerlik başvuruları belirlenen tarihte başlayacak.

Bedelli askerlik başvuruları ne kadar sürecek?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekecek.

Bedelli askerlik yapanların tamamlaması gereken 21 günlük eğitim ne zaman başlayacak?

Başvurular tamamlandıktan sonra başvuru sayısına göre 21 günlük eğitimin başlayacağı tarihler belli olacak.

21 günlük temel eğitimin kaç dönem olacağı nasıl belirlenecek?

Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.

Bedelli askerlik yapması beklenen kişi sayısı kaç?

Bedelli askerlik düzenlemesi yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor. Talebin kaç olacağı tahmin edilemiyor. 2014 yılındaki bedelli askerliğe 203 bin kişi başvurdu.

Bedelli askerlikteki 21 gün eğitimde hangi dersler verilecek?

21 günlük eğitim de hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de verilecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapan öğrenciler 21 günlük eğitimi yazın alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu konu hakkında “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi.