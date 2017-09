Bedelli askerlik çıkacak mı? 2017 Bedelli askerlik son dakika Bakanlar Kurulu açıklaması

Bedelli askerlik ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip edenler için tüm ayrıntıları bu haberimizde derledik. 2017 yılında bedelli askerlik çıkacak mı? Bakanlar Kurulu'ndan konu ile ilgili yeni gelişmeler var mı? soruların yanıtları haberimizde. Bedelli askerlik 2017 ile ilgili son dakika açıklama Bakanlar Kurulu'ndan bekleniyordu. Ancak kuruldan bedelli askerlikle ilgili bir açıklama gelmedi. İnternette binlerce kullanıcı 2017'de bedelli askerlik çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Sosyal medyada ise kullanıcılar 'BedelliAskerlikAçıklanıyor' etiketi altında Bakanlar Kurulu'ndan gelecek son dakika haberle ilgili paylaşımda bulunmuştu. İşte bedelli askerlik ile ilgili yeni gelişmeler..



BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?



Geçiğimiz günlerde kabine değişikliği ile birçok bakan görevini yeni isimlere devretti. Bu isimlerden biri de İsmet Yılmaz oldu. Yılmaz makamını Nurettin Canikli’ye devretti. Bunun ardından bedelli askerlik bekleyenlerin gözleri Canikli’ye çevrildi. Vatandaşların Bakanın açıklama yapması istenilen konuların en başında bedelli askerlik konusu geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran her erkek vatani görevini yapmak için askere gidiyor. Bazı kişiler geçerli sebeplerden dolayı zorunlu olan bu görevi erteleyebiliyor, hiç yapmıyor veya görev süresini kısaltabiliyorlar. Görev süresini kısaltmak isteyen vatandaşlar, istenilen şartları karşılayabiliyorlarsa belli bir ücret karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabiliyorlar. Bedelli askerlik uygulaması, genel olarak ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve vatandaşların günlük hayatlarının sekteye uğramaması, mevcut işlerini kaybetmemeleri için çıkartılıyor. 2 ağustos’ta düzenlene Yüksek Askeri Şura sonrasında bedelli askerlik ile ilgili bir açıklama yapılması beklenildi. Fakat konuyla ilgili bir gelişme olmadı.







HÜKÜMETTEN BEDELLİ ASKERLİK 2017 AÇIKLAMASI



Bedelli askerlikle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bedelli askerliğin şu an gündemde olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CNN Türk'te katıldığı programda bedelli askerlik açıklamasında bulundu. "Bedelli askerlik için bir hazırlık olacak mı" sorusuna Kaynak, "Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" ifadesinde bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAŞBAKANLA DEĞERLENDİRME YAPILIR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bedelli askerliğe ilişkin yer alan bazı ifadeleri hatırlatarak, "O sözler size mi aitti?" sorusuna Erdoğan, "Bana ait değil, ben 'Sayın Başbakan'la bir değerlendirmesi yapılır' dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı, İstanbul'da 9 Haziran'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı..







"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"



Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda bedelli askerlik için, "Gündemimizde yok" demişlerdi. Ancak bedelli askerlik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'SMA hastaları için kaynak olması şartıyla' yaptığı teklif üzerine yeniden gündem olmuştu. Fakat Destici'nin bu bedelli askerlik teklifine de hükümet kanadından olumsuz yanıt gelmişti.



BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.



18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.



BEDELLİ ASKERLİK EN SON HANGİ YIL KAÇ YAŞINA ÇIKTI?



Türkiye tarihinde toplam on kez çeşitli nedenlere bağlı olarak bedelli askerlik çıkmıştır. Son uygulamalarda; 1987’de 18.433, 1992’de 35.111 ve 1999 yılında 72.290 kişi yararlanmıştır. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır.



2011 yılında uygulanan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen 69.073 kişi askerlik vazifesini yapmış sayılmıştır. 2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır. Bu kararın 2 Ocak 1988 ve sonraki tarihlerde doğanlara hak ihlali oluşturduğunu düşünen askerlik yükümlüleri, kararı Ocak 2015'te Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 2014 yılında 203.824 kişi bedelliden faydalanmıştır.



BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?



Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır. Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.



EDELLİ ASKERLİK ÇIKARSA YAŞ SINIRI VE FİYATI KAÇ OLACAK?



Bedelli askerlik fiyatının geçmiş yıllarda belirtilen fiyattan olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 17-20 bin arasında bir fiyat olacağı düşünülen bedelli askerlik için yaş sınır da 27 olabilir. Başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılıyor. Başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurt içinde askerlik şubelerine, yurt dışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor.