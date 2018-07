Bedelli askerlik kredisi son dakika başvuru işlemi 2018 Bedelli askerlik kredisi veren bankaların listesi

Bedelli askerlik kredisi veren bankaların listesi açıklandı mı? Bedelli askerlik kredisi nasıl hesaplanır? Bedelli askerlik için bankalar da harekete geçti. Bankalar Birliği Başkanı Aydın, Ziraat’in ‘cazip’ kredi hazırlığı yaptığını duyururken diğer bankaların da benzer adımları atacağını söyledi. Bedelli askerlik düzenlenmesinin Meclis’e gelmesinin ardından bankalar da uygun kredi için harekete geçti. Ziraat Bankası olarak ‘cazip kredi’ için hazırlıklara başladıklarını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın diğer bankaların da uygun koşullarla destek sağlayacağına inandığını söyledi. Aydın “Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir. Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Aydın “Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız” diye konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında bedelli askerlikle ilgili verdiği söz için ilk adım atıldı. Meclis’in yeni yasama yılı başında gündeme gelebileceği belirtilen bedelli askerlikle ilgili takvim öne çekildi. Bedelli askerlikle ilgili düzenleme, TBMM gündemine hemen getiriliyor. Bedelli bekleyenlere müjdeli açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, bedellide yaş sınırının 25, ücretin de 15 bin lira olarak planlandığını söyledi. Yasadan 31 Aralık 1993’ten önce doğanlar faydalanabilecek. Teklif, bu hafta komisyonda, haftaya da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılacak.



HEMEN KREDİ ALMAYIN



Düşük faizli ve uygun ödeme koşulları doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin içeriği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tasarıda bedelli askerlik için 15 bin lira öngörülüyor. Bu arada sosyal güvenlik uzmanlarından da bedelli askerlik parası olmayanlara ‘acele etmeyin’ uyarısı geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ödemeler için bankaların harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi:









3 AYLIK ZAMAN VAR



“Bedelli askerliğe başvurmaları için önlerinde 3 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde bankalar bedelli askerlik ücretinin ödenmesi için düşük faizli bir kredi yapılanması çalışması başlatıyor. Şu an kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı yapmak için doğru zaman olmayabilir” dedi. Düzenlenen yasayla birlikte 1 milyona yakın kişi bedelli askerlik için başvuru yapabilecek. Yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise ödenmesi gereken 15 bin lira için arayışa girdi. Ev, araba gibi mallarını satışa çıkarmaya yönelen vatandaşların düşük fiyattan satılığa çıkardığı tespit edildi.



ESNAF DA BEDELLi BEKLiYOR



Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu ‘torba teklif’in Meclise sunulması, yükümlüler ve aileleri gibi asker malzemesi satan esnafta da beklenti yarattı. Askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırı, cüzdan, kişisel bakım ürünlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin fiyatları kalite ve ihtiyacın türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Maltepe’deki Anadolu Kapalı Çarşısı’nda askeri malzeme satan iş yerleri, teklifin yasalaşmasıyla işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor. Çarşıda asker malzemeleri satan Semra Kınalı “Askeriye bazı malzemeleri verse de erler genelde dışarıdan çok sayıda iç çamaşırı ve çorap alıyor” dedi. Çarşı esnafından Arzu Bal da kendilerinden daha çok rütbeli asker ve çarşı iznine çıkan erlerin alışveriş yaptığını ancak 28 gün bedelli askerliğin de işlerini hareketlendireceğini belirtti.



GENÇLER İŞ YERİNDEN KOPMAYACAK



TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan bedelli askerliğin ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi. Doğan “Yasada doğru yaş ve bedel aralığı belirlenmesi ekonomimize katkı sağlayan gençlerimizin iş hayatından kopmamasını ve yasadan daha fazla gencin yararlanmasını sağlayacaktır” dedi. Doğan “Yasa ile elde edilecek gelirler Hazine’ye önemli oranda katkı sağlayacak. Bedelli askerlik yaparak işine devam eden gençlerimiz kendi iş yerlerinden kopmayacak, üretecek” diye konuştu.



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA



Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.



Buna göre bedelli askerlik ücretini;



20 bin liradan hesaplayacak olursak 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken gençlerin aylık 646 lira 21 kuruş ödemeyapmaları gerekiyor.



10 bin liradan bedelli askerlik ücretini hesaplayacak olursak yine 48 ay vade ve 1,63 faiz oranıyla gençlerin ayda 323 lira 11 kuruş ödeme yapmaları gerekiyor...



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR



Başta da belirttiğimiz gibi bedelli askerlik için çıkarılmış özel bir kredi kampanyası yok. Bedelli askerliğe gitmek isteyen gençler hali hazırdaki ihtiyaç kredisi kamoanyalarından yaralanarak kredi çekiyorlar.



Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar



Bedelli askerlik kredisi adı altında olmasa bile birçok banka tüketici ve ihtiyaç kredisi kapsamında alt not veya dip not: bedelli askerlik notu ile insanların bedelli askerlik için ihtiyaç duyduğu nakit parayı tedarik etmeyi taahhüt ediyor.



Bedelli Askerlik Kredisi'ne Nasıl Başvurulur?



Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi için araştırmalar yapıyor. Devletin aldığı bir karar için devlet bankasından kredi çekmek daha mantıklı göründüğü için insanlar Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartlarını öğrenmeye çalışıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bedelli askerlik kesin çıkacak'' demesi üzerine Ziraat Bankası yetkilileri harekete geçti ve Bedelli Askerlik Kredisi için özel bir kampanya oluşturdu.









Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Faiz Oranları



Şu anda en uygun kredi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi ile kredi çekmek istiyorum diyen müşterilerine yüzde 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. Banka tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik kredisi 2018 kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 olarak uygulanıyor.



Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları



Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor.



Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor.



Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



İşte ihtiyaç kredisi için aranan şartlar:



Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL



(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)



Bedelli askerlik kredisiyle ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama



Bedelli askerlik koşullarının netleşmesi merakla beklenirken, Türkiye Bankalar Birliği yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi sonrası oluşacak bedelli askerlik banka kredisiyle ilgili bir açıklamada bulundu. TBB Başkanı Hüseyin Aydın, hazırlıkların tamamlandığını ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla kredi ürününün uygulamaya alınacağını belirtti



Bedelli askerlikle ilgili yasal düzenleme ve detaylarını bekleyen yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik kredisi konusunda Türkiye Bankalar Birliği bir açıklama yaptı.



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklama şöyle:



Bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşması beklenmektedir. Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir.



Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız



Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum.



Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır.



Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız.