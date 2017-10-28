Bedelli askerlik son dakika gelişmeleri! Bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı?

Bedelli askerlik son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bedelli askerlik 2017-2018 yılında çıkacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Bedelli askerlik twitter sosyal paylaşım ağı içerisinde trend yani en çok konuşulanlar listesine giriyor. En son #BedelliMeclisGündeminde etiketi trend listesinde ilk sırada yer aldı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar sosyal paylaşım platformu olan Twitter'da bir kampanya başlatarak bedelli askerliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini talep ediyorlar. En son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını duyurdu. Bedelli askerlik uygulaması, genel olarak ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve vatandaşların günlük hayatlarının sekteye uğramaması, mevcut işlerini kaybetmemeleri için çıkartılıyor. İşte tüm detaylı açıklamalar haberimizde…

‘’Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor’’

Bedelli askerlik 2018 son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz. Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık 20 günü izin. 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor. Askerlikteki o belli disiplin anlayışı, bunlar çok çok önemli. Bir diğeri ise korunmada, birçok şeylerde bazı adımları atmaya yardımcı olur” cümlelerine ter verdi.

BEDELLİ ASKERLİK HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.

Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık 20 günü izin. 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor. Askerlikteki o belli disiplin anlayışı, bunlar çok çok önemli. Bir diğeri ise korunmada, birçok şeylerde bazı adımları atmaya yardımcı olur. İnsan hayatının disiplininde de askerliğin sağladığı birçok faydalar var. Bunun dışında da yani normal şu andaki süreçte de zaten 11 ay filan... Bunlardan kaçınmanın da ben doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Genelkurmay Başkanlığımız, bunun yanında Milli Savunma Bakanlığımız bu sayısal durumu önümüze koyduğu zaman hakikaten bu da düşündürüyor. Orada öyle bir şişme olabilir ama öbür tarafta da ciddi bir ihtiyacımız var. Kaldı ki hep söylerdik ya 'biz asker bir milletiz'. Asker milletsek bunun gereğini de yapalım, bundan kaçınmayalım ve geçmişimizde bu yoktu, son zamanlarda bunlar biraz artış kaydediyor. Temenni ederim ki bunlar gündemden yavaş yavaş düşer ve herkes o şerefli giysiyi giymek suretiyle yola devam eder. Biz yaptık, 16 ay yedek subaylık yaptım. Şimdi artık yedek subaylıkta da süre iyice azaldı.

BEDELLİ ASKERLİK TWİTTER’DA

Bedelli askerlik twitter sosyal paylaşım ağı içerisinde trend yani en çok konuşulanlar listesine giriyor. En son #BedelliMeclisGündeminde etiketi trend listesinde ilk sırada yer aldı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar sosyal paylaşım platformu olan Twitter'da bir kampanya başlatarak bedelli askerliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini talep ediyorlar.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır. Bedelli askerlik şimdiye kadar kaç defa çıktı sorusunu soruyorsanız; tarihimizde yakın dönemde 1987, 1992, 1999 ve 2011 yıllarında çıkmıştır. 2015 yılında çıkması da gündemdedir. 2011 yılında yapılan bedelli askerlik uygulaması 30 yaş ve 30 Bin TL ücrete tabii olarak yapılmıştır. Yeni çıkacak bedelli askerlik kanununa göre ise 1 Ocak 1988 tarihinden önce doğanlar ve 18.000 TL ödeyecekler bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecektir (değişebilir).

BEDELLİ ASKERLİK NASIL YAPILIR?

Türkiye'de genel zorunlu askerlik hizmetine ek olarak 90'lı yıllardan başlayan yeni ek geçici kanunlar vasıtasıyla bedelli askerlik yapmak da mümkün hale geldi. Bedelli askerliğin temel mantığı zorunlu askerlik yapma yükümlülüğü taşıyanların bu hizmetin süresini kısaltmak amacıyla nakit bedel ödemesidir.

BEDELLİ ASKERLİK EN SON NE ZAMAN ÇIKTI?

Bedelli askerlik bekleyenler son bedellinin ardından geçen süreyi göz önünde bulundurarak beklentilerini ifade ediyor. Türkiye'de bedelli askerlik uygulaması en son 2014 yılında hayata geçirildi. İlk olarak 35 bin Türk Lirası ödenmesi konuşulan bedelli askerlik uygulamasında bedel yapılan görüşmeler sonucunda 18 bin Türk Lirası'na düşürülmüştü. Yine yaş sınırınıın düşük tutulması ile birlikte daha fazla insanın bedelli askerlik uygulamasından faydalanması sağlanmıştı. Daha önce de 2011’de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.

YTB'den yurt dışındaki Türklere dövizle askerlik duyurusu;

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.

Yurt dışında yaşayan 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını dolduran Türk vatandaşlarının dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta son bulacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.

Bu kapsamdaki Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için işlemlerin belirli bir zaman alacağını da düşünerek Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine başvuru yapmaları ve işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

Dövizle askerlik hizmeti, 27 Ocak 2016'da yürürlüğe giren kanunla 6 bin avrodan bin avroya düşürüldü, başvurulara ise 38 yaş sınırı getirildi.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 38 yaşını tamamlayanlara da istisnai bir hak tanındı ve 31 Aralık'a kadar bu hizmetten yararlanma imkanı verildi.