Bedelli askerlik yasası son dakika başvuru tarihi ne zaman? 2018 Bedelli askerlik başvuru şartları son durum nedir? Bedelli askerlik e-Devlet üzerinden yapılabilir mi? Bedelli askerlik için başvuru ücretleri ne zamana kadar yatırmak gerekiyor? 2018 Bedelli askerlik kaç gün sürecek? soruların yanıtları merak konusu olurken bedelli askerlik yasası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu! Geçtiğimiz günlerde bedelli düzenlemesinin de olduğu "torba teklif" Genel Kurulda kabul edilmişti. Milyonlarca gencin bedelli askerlikte detaylar belli oldu. Bedellide yaş 25 süre 21, fiyat ise 15 bin tl olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi. Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında merak edilenleri yanıtladı. Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı. İşte Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen son açıklama



BEDELLİ YASASI

Buna göre bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.



Ayrıca kanuna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.



YASA ERDOĞAN'IN MASASINDA

Meclis'ten geçmesinin ardından bedelli yasası artık Başkan Erdoğan'ın onayını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylayarak askerlikte yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.



Bedelli askerlerin 21 gün eğitim yapacağı 14 birlik belli oldu



Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı. Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.



Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.



1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.



Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale



1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın



116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale



9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik



Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir



10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya





2018 Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor. Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uygulamanın detaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi. Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.



3 AY İÇİNDE BAŞVURULACAK



Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti. Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.



Muş, 2011'de yapılan düzenlemede yaklaşık 70 bin başvurunun, 2014'deki düzenlemede 203 bin başvurunun olduğuna dikkati çekerek, her iki düzenlemede de ücretin, bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktardı. Muş, "Dolayısıyla biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem." diye konuştu.



KAÇ DÖNEMDE OLACAĞI BELİRLENECEK



Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:



"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."



Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, TSK ve Milli Savunma Bakanlığının görüşlerinin, kendileri için önemli olduğunu bildirdi. Toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetlerini düşünerek bu teklifi hazırladıklarını belirten Muş, ülkenin gelecekle ilgili güvenlik konusundaki planlamasını ve vizyonunu TSK ve Milli Savunma Bakanlığının ortaya koyduğunu anlattı.

Muş, şunları ifade etti:



HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM UYGULANACAK



"Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."



Muş, güvenliğin ve asayişin olmadığı yerde siyasetin, ekonomik faaliyetin ve gazeteciliğin yapılamayacağına dikkati çekti. Muş, güvenlik ve asayişin bir ülkenin vazgeçemeyeceği temel unsurlar olduğunu bildirdi.



Muş, şunları kaydetti:



"Bizim yaşadığımız coğrafyada yaşayabilmek, ayakta kalabilmek için ordumuzun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün grup toplantısında ifade ettiği gibi bedelliyle ilgili, askerlik meselesiyle ilgili kalıcı bir çözüm ortaya koyacağız ve bir daha bedelli konusu Türkiye'nin gündemine gelmemesi için bu meseleye kalıcı çözüme ulaştıracağız. Amacımız hem TSK'nin gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha da toplumun bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir."



Bedelli Askerliğe Tazminat Hakkı

AK Parti'nin Meclis gündemine getirdiği bedelli askerlik düzenlemesi hak sahibi çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Yasanın ilk halinde bulunan 28 günlük eğitimin 21 güne indirilmesi kararı verildi.



Bu karar çalışanların tazminat hakkından izin durumuna ve prim ödemesine kadar her şeyi etkileyecek. Yasa tasarısında eğitim sırasında çalışanların işten çıkartılmaması için ücretsiz izinli sayılması öngörüldü. Böylece çalışanlar 21 günlük temel eğitimden sonra işlerine dönebilecek. Bu durum sigorta primleri ve kıdem tazminatı açısından bazı sonuçlar da doğuracak.



ÜCRETSİZ İZİN: 21 gün ücretsiz izinli sayılacak çalışanlar için bu sürelerde bir ücret ya da prime esas kazanç oluşmadığı için sigorta primleri yatırılmıyor. Dolayısıyla bu günler emeklilik hesabında kullanılmıyor. Ancak bu sürelerde işten çıkış işlemi de yapılmıyor. Ayrıca 21 günlük sürede GSS açısından hak düşmediğinden sağlık hizmetlerinden faydalanma da devam edecek.



ÜCRETLİ İZİN: Bazı çalışanlar için bu formül de gündeme geliyor. Bedelli askerlik için 21 günlük temel eğitime gidecek çalışan yıllık iznini kullanabilir. Bu durumda primleri yatırılır ve maaşı da tam ödenir. Döndüğünde de işinin başına geçer ve kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Bu yöntem için en az 5 yıllık kıdem gerekiyor. Çünkü 5 yılın altında izin hakkı 14 gün. Ancak işverenler burada esnek davranabilir.



KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞI: Kıdem tazminatı açısından iki ayrı durum söz konusu. Bedelli askerlik yapacak gençler 21 günlük eğitim için eğer ücretsiz izinli sayılırsa kıdem tazminatı alamazlar. Çünkü bu durumda işlerinden ayrılma söz konusu olmayacaktır. Daha önceki düzenlemede olduğu gibi sadece paranın yatırılması ile askerlik yapılmış sayılsaydı çalışanları işten ayrılmaları söz konusu olmadığından ve fiilen askerlik yapılmadığından tazminat hakkı da oluşmayacaktı. Ancak bedelliye gidecek çalışan 21 günlük eğitim içİn işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa tazminatını alarak ayrılır ve askere gider. Burada 1 günlük zorunlu askerlik bile yapılsa askere giden çalışanların tazminat hakkı oluşmaktadır. Yalnız burada ihbar tazminatının alınamayacağını, fakat belli şartlarda döndükten sonra işsizlik maaşı alınacağını da hatırlatalım.



2 AYDA İŞE DÖNER: Ayrıca muvazzaf askerlik bittikten sonra iki ay içerisinde çalışan eski işine dönmek için işverene başvuru yapabilir. Böyle bir başvuruda işveren, eski işinde veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Çalışanı işe alabilecek durumda olmasına rağmen, işe almayan işveren, eski çalışanına üç maaş tazminat ödeyecek.



Bedellide 4 avantaj

Meclis’te görüşülen bedelli askerlikten yararlanacak olanlar, dört yönden kazançlı olacak. Hem işveren, hem çalışan hem de ekonomi kazanacak.



Bedelli askerlik düzenlemesiyle askerlik hizmetini tamamlayacak olanlar, 21 günlük zorunlu hizmet karşılığında 15 bin lira bedel ödeyerek askerliğini yapmış sayılacak. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp, Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlik uygulamasından çok sayıda gencin yararlanması bekleniyor. Askerlik çağını geçirmiş olan 5 milyon dolayındaki genç için önemli bir imkan olacak olan bedelli askerlik birden fazla kazancı beraberinde getirecek. Yasanın çıkıp uygulamanın kesinleşmesi ve başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte ücretin ödenmesi konusunda bankaların da kredi kullandırması bekleniyor.



ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER



Bedelli askerlik yapanlar, hem kamuda, hem de özel sektörde, 21 günlük zorunlu hizmet sırasında “ücretsiz izinli” sayılacakları için işyerleriyle herhangi bir sıkıntı yaşayacakları durumla karşılaşmayacaklar. İşinden ayrılmak zorunda olmayacağı için hem kendisinin kesintisiz sigortası, hem de üretim süreçlerinden mahrum kalmayacağı için işveren açısından da ekonomiye katkısını da vermeye devam etmiş olacak. Bedelli ücretinin, geçmiş dönem bedelli uygulamalarına göre düşük tutulması da gençlere bir başka avantajı beraberinde getirecek.



ASKERLİK BORÇLANMASI



Çünkü, askerlik yapıp işinden uzaklaşanlar, bu süreyi sigortalı olarak saydırabilmek için bedelli askerlik ücretine yakın bir bedeli ödemek zorundalar. Zira, askerlik borçlanması için, en alt limit olarak aylık 2 bin 29 lira (günlük en az 21 lira) üzerinden prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu da, 6 ay kısa dönem askerlik yapacaklar için en az 3 bin 247 lira. Borçlanmadaki üst limit ise aylık 13 bin 191 lira. Bu şekilde olursa ödenmesi gereken borçlanma üst sınırı 21 bin 106 liraya çıkabiliyor. Uzun dönem askerlik yapanların masrafları ise bedelliyi yakalayacak bir ücreti bulabiliyor. Süre 360 gün olursa aynı aylık gelir üzerinden alt limit 7 bin 793, üst limit 50 bin 656 liraya çıkıyor.



-Çalışırken sigortaları kesintiye uğramamış olacak.



-Özel sektörde çalışanlar açısından “işsiz kalma” riski olmayacak.



-Askerlik hizmetini yapmış olarak işlerinin başında olacaklar.



-Askerlik süresinin ‘emeklilik süresine dahil edilmesi’ için bir ‘borçlanma’ külfetine girilmemiş olacak.





Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.



Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.



Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.







Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.



Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.







Aylıksız veya ücretsiz izinli olacaklar



Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.



Bedellide 1 gün sürprizi

31 Aralık 1993 doğumluları kapsayacak bedelli askerlik teklifinde bir günlük değişiklik gündemde. AK Parti MYK’da bir gün yüzünden bedelliyi kaçıranlar için tarihin 1 Ocak 1994’e çekilebileceği üzerinde duruldu.



Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği öğrenildi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul’da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.



SEFERBERLİK UYARISI



Bakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin soruları üzerine, bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, “Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz” görüşünü ortaya koydu. Akar, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi. Akar, 21 günlük süreyle ilgili olarak da, “Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir” ifadelerini kullandı.



YAŞ ÖNERGESİ GELEBİLİR



Bu arada bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği “son tarih” konusunda değişikliğin olabileceği öğrenildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.



1 GÜNLE KAÇIRMA OLMAYACAK



Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.



AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAK



Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.



Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Hulusi Akar'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik konusuyla ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Hulusi Akar yaptığı açıklamada bedelli askerlikteki 21 gün zorunlu eğitimin kaldırılmasının uygun olmayacağını söyledi. Temel eğitimin kalması gerektiğini söyleyen Hulusi Akar'ın süre konusunda ise "uzar veya kısalabilir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi.



Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin bedelli askerlik uygulamasındaki 21 gün şartına ilişkin sorusu üzerine, "Buradaki ihtiyaçlar, sorunlar çerçevesinde konu sürekli tartışılmakta, görüşülmekte. Dolayısıyla en uygun neyse komisyondaki çalışmalarla karar verilecek." dedi.



Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 21 gün şartının değişip değişmeyeceği sorusuna Akar, "O Genel Kurulun takdiri. Biz elimizdeki bütün bilgileri, geçmişte yapılan tecrübeleri ilgili komisyonlara, personellere aktardık. Oradaki arkadaşlarımız çalışmalarını yapmakta, yapmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, başvuran kişi sayısının bir milyon olması durumunda eğitimin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili sorusu üzerine ise Akar, "Tedbir alırız ama o varsayım biraz aşırı." ifadesini kullandı.



Geçmişte bunların planlamasının yapıldığını, önceki bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan kişilerin en yüksek yüzde 30, en az yüzde 10 olarak gerçekleştiğini anlatan Akar, "Bu manada bakıldığında 150 bin ila 400 bin arasında bir başvuru bekliyoruz. Buna göre Genelkurmayı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onda bir sorun olmaz." diye konuştu.



Gençlerin 21 günün kaldırılması yönünde taleplerinin olduğunun aktarılması üzerine Akar, "Artık o Meclisin takdiri. Biz gerekli bilgileri sunduk. Meclisin takdirine göre karar verilecek." dedi.



Bir gazetecinin, "temel askerlik eğitiminin olması gerektiği yönünde düşünenlerin de olduğunu" belirtmesi üzerine Hulusi Akar, "Gayet tabii... Bir seferberlik, herhangi bir şey söz konusu olduğu takdirde ön bilgiye sahip olan gençlerin elimizde olması, o eğitimin daha etkili ve daha süratli gerçekleşmesini mümkün kılar." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin sahibi olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi verdi.



Teklifin 5 maddesinin Milli Savunma Bakanlığı'nın yetki alanıyla ilgili konular olduğunu belirten Muş, teklifte yer alan bedelli askerlik düzenlemesinin, toplumsal talep olarak karşılarına çıktığını bildirdi. Muş, belirli bir yaşın üzerinde olan ve çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen çok sayıda vatandaşın, bu talepleri sürekli olarak dile getirdiklerini anlattı.



Muş,bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, bedelli askerlik yönündeki bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti.



Bedelli askerlik uygulamasının, benzer nedenlerle geçen yıllarda da hayata geçirildiğini anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız düzenleme ile 25 yaş ve üzeri 1 milyon 324 bin kişinin yararlanma imkanı var. Bunun içinde yoklama, tecil, bakaya da dahil. Bedelli askerlikten 1987'de 12 bin 283 kişi istifade etmiş olup toplam 123 milyon 27 bin TL gelir elde edilmiştir. 1992'de 38 bin 64 kişi istifade etmiştir. 1999 yılında 72 bin 680 kişi istifade etmiştir. 1992 ve 1999 yılındaki uygulamadan toplam 1 milyar 281 milyon 260 bin Mark gelir elde edilmiştir. 2011 yılında 70 bin 120 kişi istifade etmiştir. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir elde edilmiştir. 2014'te 203 bin 950 kişi istifade etmiştir,3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmiştir.



1987, 1992 ve 1999 yıllarında yapılan kanuni düzenlemelerde bedelli askerlikten elde edilen gelir bütçeye kaydedilmiştir. 2011'de yapılan bedelli askerlik düzenlemesinde elde edilen gelir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, 2014 yılında yapılan bedelli askerlik düzenlemesinin geliri Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştır. 1987 yılında yapılan kanuni düzenlemede bedelli askerlikten yararlanma yaşı 29 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. 1992'de 28 yaş ve üzeri, 1999'da 27 yaş ve üzeri,2011'de30 yaş ve üzeri,2014 yılında ise 26 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir."









BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR OLACAK?



Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.



Seçimlerden sonrasına işaret edilen bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hükümetin bedelli askerlik konusunu çözmesi artık kesinleşti. Hatta bedelli askerliğin 1 Ekim'den önce çıkacağı konuşulurken, 2018 bedelli askerlik başvuru formunu asker adayları merak etmekte. Bedelli askerlikte yaş ve üçretin belli olmasından sonra şimdi de bedelli askerlik başvuru tarihinin ne zaman olacağı merak konusu.



BEDELLİ ASKERLİK YAPMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?



2014'te çıkarılan bedelli askerlikte başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılmıştı.2018 bedelli askerlikte süreç aynen 2014'te olduğu işlemesi bekleniyor. Dolayısıyla başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor.



Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE ŞARTLAR NE?



Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.



Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 21 gün askerlik yapacaklar.



BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?



Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.



ŞU ANA KADAR KAÇ KİŞİ BEDELLİ ASKERLİK YAPTI?



Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.



BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ



Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?



1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.



3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI



2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.



SON BEDELLİ ASKERLİK



En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.



Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.



ASKERDE VERİLENLER LİSTESİ…



Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.



Parka (1 adet)



Elbise – Apoletsiz (1 adet)



Gömlek – Apoletsiz (1 adet)



Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)



Eşofman Takımı (1 adet)



Pijama takımı (1 adet)



Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)



Spor ayakkabısı (1 adet)



Terlik (1 adet)



Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)



Spor çorap (1 adet)



Don (2 adet)



Yün içlik (1 adet)



Fanila (2 adet)



Atlet (1 adet)



Eldiven (1 adet)



Palaska (1 adet)



Çanta (1 adet)



Spor şortu (1 adet)



Banyo şortu (1 adet)



Banyo havlusu (1 adet)



Yüz havlusu (1 adet)



Diş macunu (1 adet)



Diş fırçası (1 adet)



Şampuan (Aylık 200 ml.)



Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)



Permatik (Aylık 4 adet)



Kulak tıkacı (1 adet)



Nefte (1 adet)



Künye levhası (2 adet)



Künye zinciri (1 adet)



ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER LİSTESİ



1 Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



2 Banyo Malzemeleri



3 Kişisel Bakım Malzemeleri



4 El ve Yüz İçin Vücut Kremi



5 İçlik



6 Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



7 Tıraş Malzemeleri



8 Saat



9 Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti



10 Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem



11 Ziraat Banka Kartı



12 Ufak Not Defteri



13 Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası



14 Bot Boyası ve Bot Fırçası



15 İğne iplik ve Çengelli iğne



16 Ortopedik tabanlık ve Vatka



17 Bere, Boyunluk ve Eldiven



18 Askılık



19 Islak Mendil ve Selpak



20 Yara bandı ve Kulak tıkacı



21 Sivil Giysiler



22 Bankamatik Kartı



23 Mantar Kremi



24 Seccade