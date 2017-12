EGM Bekçi alımı geçmiş yazılı sınav soruları 2017 Bekçi alımı sözlü mülakat sonuçları egm.gov.tr

Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından düzenlenen Bekçi alımı hangi ilde nasıl yapılacak? Bekçi alımı yazılı sınavlarında neler sorulur? Yazılı sınav örnek sorular ve cevapler neler? Bekçi maaşları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını merak edenler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinden sizler için derledik. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı başvurularından sonra geçtiğimiz günlerde sözlü mülakatlar yapıldı. Bekçi olmak isteyen milyonlarca lisans önlisans ve lise mezunu adaylar şimdi de bekçi sözlü mülakat sonuçların açıklanmasını bekliyor. İl ve ilçe Emniyet Müdürlüklerinde düzenlenen bekçi başvuruları Kasım ayında yapıldı. Bekçi alımı sözlü mülakatlar ise 07-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. İşte bekçi alımı ile ilgili yapılan son açıklamalar....



BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



Bekçi alımı sözlü sınav 11-15 Aralık'ta gerçekleştirildi. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girebilecek.



Yazılı sınav ise 23 Aralık'ta yapılacak. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirileceği sınavda, yanlış cevaplar doğru olanları etkilemeyecek.



Kentin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları, valilikçe il merkezinde yapılacak. Diğer ilçelerde ise sınavlar, kaymakamlıklarca ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.



Valilik ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak. Alım sürecinin herhangi aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞTİ?



İzmir Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Balçova, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayraklı, Karabağlar bekçi alımı: Başvurular 14-26 KASIM 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine (08:30-17:30) Sözlü sınav 07-15 ARALIK 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Ankara (1000) Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı, Sincan bekçi alımı: Başvurular 22/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Kocaeli (200) Körfez, Derince, Başiskele, İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası bekçi alımı: Başvurular 06/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Sakarya (150) Serdivan, Erenler, Arifiye, Adapazarı bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Antalya (250) Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya, Kumluca, Manavgat, Serik bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılacaktır. Sözlü sınav 11/12/2017-15/12/2017 tarihleri arasında yapıldı.



Altınordu (100) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım 2017 ile 04 Aralık 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08.00 ile 17.00) Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılacaktır. Sözlü sınav 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında İlçemiz Düz Mahalle Yenigün Sokak No:2A sayılı adreste (Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Eklentisi) yapıldı.







Mersin (500) Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Tarsus Bekçi alımı: Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır. Sözlü sınav 11-15/12/2017 tarihleri arasında yapıldı.



Adana (600) Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan bekçi alımı: Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır. Sözlü sınav 06 Aralık 2017- 18 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Erzurum (150) Aziziye, Palandöken, Yakutiye bekçi alımı: Başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:00-17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Antakya (170) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım-05 Aralık tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-16:30) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



İskenderun (130) bekçi alımı: Başvurular 06 Kasım-05 Aralık tarihleri arasıda hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-16:30) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Samsun (250) bekçi alımı: Başvurular 14 Kasım 2017 28 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili (Atakum, Canik, İlkadını, Tekkeköy, Bafra ve Çarşamba) İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapıldı.



Bursa (250) Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım bekçi alımı: Başvurular 14 Kasım 2017 28 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 04 Aralık-08 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Trabzon (150) Ortahisar, Yomra, Akçaabat bekçi alımı: Başvurular 13 Kasım 2017 27 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-16 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



Gaziantep Şehitkamil, Nizip, Şahinbey bekçi alımı: Başvurular 16 Kasım 2017 30 Kasım 2017 hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30- 17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Sözlü sınav 11 Aralık-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.



İstanbul (2000) tüm ilçelere bekçi alımı: Başvurular 08-24 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır. Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.

BEKÇİ ALIMINDA ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR



a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,



b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)



d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,



e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bu lunmamak,



f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,



g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,



h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,



j) En az 167 cm boyunda olmak,



k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26



Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ne Kadar Maaş Alıyor?



Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların bu meslek içerisindeki maaş durumu da kendileri için ayrıca önemlidir. Çarşı ve mahalle bekçisinin 2017 yılı itibari ile maaşlarının ortalama 2700 tl civarında olduğu söylenmektedir. Bekçilerin maaşları eş ve çocuk durumuna göre değişmektedir. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam şuanda yeni işe başlamış bekçinin maaşıdır. Bekçilerin bu maaşına eş ve çocuk yardımı da ekleyecek olursak ortalama olarak 3000 tl civarında bir maaş aldıklarını söyleyebiliriz.







BEKÇİ ALIMI HAKKINDA



Bekçi alımı başvurusu, il ve ilçe emniyet müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilDİ. Türkiye'nin birçok il ve ilçe merkezine yapılacak olan bekçi alımları, en az lise mezunu olmak kaydıyla gerçekleştirildi.



772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında aşağıda belirtilen illerin mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor.



b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.



c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.



d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.



e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.



Ön başvuruda bulunmak, evrak teslimi

Sözlü sınav-mülakat

Yazılı sınav



Sözlü mülakatta, başvuru yapan adaylar, tek tek komisyona alınmakta, sözlü mülakata tabi tutulmaktadır. Sözlü mülakatta adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirler. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü mülakatta adayların

Genel kültür durumu

Genel görünüş

Hal ve tavırları

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük

Mesleğe uygunluk

Teşkilata uygunluk

Sözlü iletişim becerisi

Kendini ifade edebilme



gibi yeterlilikleri ölçülür. Sözlü mülakatta başarılı olan adaylar yazılı sınava alınırlar. Bu sınav sonucunda kesin kazanan ve yedek kazanan aday listeleri açıklanır. Yazılı sınavlarda

Türkçe,

Sosyal Bilgiler,

Fen Bilgisi,

Hayat Bilgisi

Matematik



derslerinden sorular sorulur...



Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Eski Alımlarda Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları