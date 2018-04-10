Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Belçika'da diş hekimi 19 yaşındaki hastasına tecavüz etti

Belçika'da, üç hastasına tacizde bulunduğu iddia edilen diş hekimi beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesinde yer alan  habere göre, Brüksel'in Ganshoren bölgesinde faaliyet gösteren ismi belirtilmeyen  48 yaşındaki bir diş hekimine 2012-2013 yılları arasında cinsel istismara uğrayan  üç hastası dava açtı.
 
Davacı 19 yaşındaki hastanın avukatı Cecile Kenis, sanığın, 2012'de  tedavisi için gerekenden daha fazla anestezi vererek bayılttığını müvekkiline  tecavüz ettiğini iddia etti. Diğer iki hasta da diş hekimine cinsel istismar  iddiasıyla dava açtı.
 
Brüksel Ceza Mahkemesi, diş hekiminin 5 yıl hapis cezasına  çarptırılmasına, cezanın iki yıl ertelenmesine ve tecavüze uğrayan davacıya 7 bin  500 avro, istismara uğrayan davacılara 2 biner avro manevi tazminat ödenmesine  hükmetti. Avukat Kenis, kararın Belçika Diş Hekimleri Derneğine bildirileceğini,  halihazırda diş hekimliği görevine devam eden sanığın doktorluk lisansının iptal  edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. Kenis, "Bir an önce bu kişinin  görevine son verilmeli. Başka kadınlar da kurban olabilir." açıklamasında  bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Katır ile silah ve patlayıcı madde taşıyan teröristler kamerada

Katır ile silah ve patlayıcı madde taşıyan teröristler kamerada

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Bunlar ancak Çin'de olur

Bunlar ancak Çin'de olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA