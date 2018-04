Belediye işçisinin dikkati küçük kızı otobüsün altında ezilmekten kurtardı

Çanakkale Gazi Bulvarı üzerindeki Çanakkale Bisiklet Kiralama İstasyonu'nun önünde, küçük bir kız tek başına bir anda yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada Çanakkale Belediyesi'nde işçisi olarak çalışan bir kişi durumu fark ederek küçük kızı yakaladı. Son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulan küçük kız ile belediye işçisinin o anları an be an kameralara yansıdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığına göre; olay sonrası küçük kızın ailesi koşarak belediye işçisinin yanına geldi ve işçiye teşekkür etti.

Bir çok vatandaş belediye işçisinin bu davranışını takdir ederken, küçük kızı yalnız bıraktığı için aileye tepki gösterdi. Ayrıca Çanakkale Belediyesi'nin de ödüllendirmek üzere görüntülerdeki işçiyi aradığı öğrenildi.

(Habertürk)