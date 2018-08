Beril Gebeş kimdir cesedi bulundu mu? Beril Gebeş kaç yaşında babası neler söyledi? Beril Gebeş'in cenazesi neden Türkiye'ye getirilmedi? Bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye giden iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve beraberindekileri taşırken düşen özel jetin pilotu Beril Gebeş’in naaşına 5 aydır ulaşılamadı. Kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım" diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye İstanbul'a iniş yapması beklenen Başaran Holding'e ait özel jet İran'ın başkenti Tahran'ın güneyine düştü. Bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran (28) ve 7 arkadaşı, 2 kadın pilot, 1 hostes hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza hakkında flaş gelişmeler ortaya çıktı. İşte Beril Gebeş ile ilgili merak edilenler...

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, evlilik öncesi bekarlığa veda partisi için 7 arkadaşı ile birlikte Başaran Holding’e ait jet ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. 11 Mart’ta da Mina Başaran ve arkadaşları İstanbul’a dönmek için jet ile harekete geçti. Ancak özel jet, İran semalarındayken henüz belirlenemeyen bir sebeple dağlara çakıldı. Kaza sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet’in cesedine ulaşıldı. Ancak kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşı bulunamadı.

'EN AZINDAN BİR MEZARI OLSUN'



Kazayla ilgili çeşitli iddialar konuşulurken, pilot Beril Gebeş’i bulmak için arama çalışmalarına İran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Beril Gebeş’in naaşına ulaşılamaması şaşkınlık yarattı.



Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir” diye konuştu.

CAMDAN FIRLADI İDDİASI



Beril Gebeş’in naaşına ulaşılamayınca da kaza öncesi özel jetin camının kırıldığı, kaptan pilot Beril Gebeş’in camdan fırladığı ve kaza noktasına uzak bir yerde düştüğü belirtildi. 1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere’den İspanya’ya giden British Airways’e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılıp kokpitten dışarı fırlayan pilotu, uçuş ekibinin ayaklarından yakalayarak düşmesini engellemesi de buna örnek gösterildi.



Diğer iddiaya göre de, cesedin tamamen yanmış olma ihtimali gündeme geldi. Binlerce metre yüksekten hızla yere düşen uçağın burun kısmında oluşan yüksek ısının kaptan pilotun olduğu bölümde yoğunlaşması sonrası pilot Gebeş’in cesedinin tamamen erimesine yol açtığı konuşulurken DNA için örnek bulunamaması da buna bağlandı.

'BIRAKSALAR 24 SAAT UÇARIM...'



37 yaşındaki Beril Gebeş Jeoloji mühendisliği mezunuydu. Bir havacılık dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: "Pilot olmak istiyordum. Üniversiteden sonra babam ‘Yurt dışında master mı yapmak istersin, yoksa uçuş okuluna mı gitmek istersin?’ diye sorunca hiç düşünmeden uçmayı seçtim. Bıraksalar 24 saat uçarım. Pilot olmak için mesleğimi bıraktım."

Uçakta bulunan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina'nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai'de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık'ın sahibi Murat Gezer'le nişanlı olan Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisine Dubai'ye gittiği öğrenildi.



ÜÇÜ BU YAZ EVLENECEKTİ

Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.



İKİSİ HAMİLEYDİ

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) 'Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.

Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.

Burcu Urfalı: Bug Uniform'un kurucusu.

BERİL GEBEŞ KİMDİR?

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Serbest ticaret yaptıktan sonra yeniden pilotluğa başladı. Ayjet Uçuş Okulu’nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları’nda Airbus A320 filosunda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding’e geçti. Beril Gebeş’nin babası Vasıf Gebeş de Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapıyordu. Vasıf Gebeş’in bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.