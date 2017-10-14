Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Beşiktaş’ta meydana gelen olayda Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin hemen önünde beton mikserinin ezdiği bir kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası inceleme yapan polis, kadına bir beton mikserinin çarpıp kaçtığını belirledi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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