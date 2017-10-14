Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü İstanbul'da yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden olan Beşiktaş'ta dehşet verici bir kaza meydana geldi. Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin hemen önünde bir beton mikseri bir kadını ezip kaçtı.