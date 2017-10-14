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Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

İstanbul'da yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden olan Beşiktaş'ta dehşet verici bir kaza meydana geldi. Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin hemen önünde bir beton mikseri bir kadını ezip kaçtı.

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Beşiktaş’ta meydana gelen olayda Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin hemen önünde beton mikserinin ezdiği bir kadın hayatını kaybetti.  Olay sonrası inceleme yapan polis, kadına bir beton mikserinin çarpıp kaçtığını belirledi.  Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

 

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