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Beşiktaş'ta minibüs tramvaya çarptı: 1 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta bir midibüs tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam bir üniversite öğrencisi yaralanmasına sebep oldu.

  • DHA
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Kaza Fındıklı Tramvay durağının yakınında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara kırmızı ışık yanarken yola giren Metin E. yönetimindeki servis midibüsü Eminönü yönüne gitmekte olan tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın camı kırıldı. Üniversite öğrencisi Mualla Yapıcı cam parçacıkları ile hafif şekilde yaralandı. Manisa'dan akraba ziyareti için İstanbul'a geldiği öğrenilen Yapıcı ile birlikte kaza sırasında yanında bulunan yakınları ambulansa beraber binmek istedi. Sağlık ekiplerinin 4 kişiyi ambulansa alamayacağını söylemesi üzerine Mualla Yapıcı ve yakınları kendi imkanlaryla hastaneye gitti. Öte yandan Metin E., ise kendisinin geçtiği sırada trafik ışıklarının yeşil yandığını iddia etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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