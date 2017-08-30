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Beşiktaş’ta otobüs şoförüne dayak kamerada

Beşiktaş’ta durağa yanaşmadan kapının açılmasını isteyen yolcu, olumsuz yanıt alınca şoföre saldırdı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, şoförü saldırganın elinden yolcular kurtardı.

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde durak dışında otobüse binmek isteyen yolcu olumsuz yanıt alınca otobüs şoförüne saldırdı. İddiaya göre, İstanbul Otobüs AŞ ‘ye bağlı 129T hat numaralı Bostancı-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, önünde bekleyen araçlar nedeniyle Barbaros Bulvarı’ndaki Beşiktaş Meydan durağına yanaşamadı. Bu sırada otobüs şoförünün durağa yanaşmadan kapıyı açmasını isteyen bir yolcu, olumsuz yanıt alınca eliyle otobüse vurmaya başladı. Bunun üzerine şoför  Nedim Bingül, önünde bulunan araçların ilerlemesiyle birlikte durağa yanaşarak kapıları açtı. Bu sırada otobüse binen öfkeli yolcu, “Neden açmıyorsun kapıyı” diyerek şoföre saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken yolcu otobüste bulunan vatandaşlar sayesinde araçtan indirildi. Saldırıya uğrayan şoför kafasından hafif şekilde yaralandı.
 

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