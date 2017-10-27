Beykoz'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye gore, Acarlar Mahallesi'nde kumar oynatıldığı iddia edilen üç katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında silahla biri ağır 4 kişinin yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Oktay Üzüm, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise söz konusu binada delil çalışması yaptı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin, bazı şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.