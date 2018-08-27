Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi
Beykoz'da kontrolden çıkan boş tanker devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- İHA
Beykoz'da kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İstanbul'da Beykoz Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tankerde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.
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