Beykoz’da toplu nikah töreniyle 20 çift dünyaevine girdi

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 20 çift tarihi Beykoz Çayırı’nda evlendi. AK Parti Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ile Osman Boyraz, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve çiftlerin yakınları genç çiftleri mutlu gününde yalnız bırakmadı. 20 çiftin nikahının kıyıldığı törende gelin ve damatlar alanda kurulan masalara olurdu. Çiftlerin nikahını Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek kıyarken, milletvekilleri çiftlerin şahitliğini yaptı.

Nikahın ardından Başkan Yücel Çelikbilek ve nikah şahitleri çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi. Kıyılan nikahın ardından çiftler birbirlerine ve ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Toplu nikah töreni sonrasında Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Mustafa Keser, dünya evine giren çiftlere ve tüm Beykozlulara unutulmaz bir konser verdi.