Beykoz'da yokuşu çıkamayan kamyon geri kayarak binaya çaptı
Beykoz'da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri kayarak bir binanın duvarına çarptı.
- DHA
Beykoz'da kayan kamyon binaya çaptı. Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken kaymaya başladı.
Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kamyon şoförü Doğukan Bektaş aracın frenlerinin patladığını iddia etti.
Ev sahibi kadın ise, “Büyük bir ses duyduk evden fırladık." diye konuştu.
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