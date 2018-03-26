Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Beykoz'da yokuşu çıkamayan kamyon geri kayarak binaya çaptı

Beykoz'da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri kayarak bir binanın duvarına çarptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beykoz'da kayan kamyon binaya çaptı. Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü   kamyon  yokuş yukarı çıkarken kaymaya başladı.

Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kamyon şoförü Doğukan Bektaş aracın frenlerinin patladığını iddia etti.

Ev sahibi kadın ise, “Büyük bir ses duyduk evden fırladık." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü

FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA