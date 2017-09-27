Beylikdüzü'nde lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Beylikdüzü Yakuplu'da kurulan pazarın bulunduğu sokağı temizlemek için akşam saatlerinde belediyenin su tankeri sokağa geldi. Tanker şoförü yanındaki görevliyle sokağa temizlemek için harekete geçtiği sırada, sokağa lüks ciple gelen dört kişi yol istedi. Bunun üzerine belediye görevlisi sokağa temizlemek görevlerini olduğunu söyleyince, şehir eşkiyaları küfürler savurmaya başladı.Bunun üzerine belediye görevlisi küfürlere tepki gösterince eşkiyalar daha da sinirlendi. Araçlarında bulunan beyzbol sopalarıyla inen eşkiyalar şoföre defalarca vurmaya başladı. Kafasına çok sayıda sopa darbesi alan temizlik görevlisi , kanlar içinde kaldı. Eşkiyalar su tankeri şoförünü öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan su tankeri şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar tanker şoförüne bağırmaya başlıyor. Bu sırada tanker şoförü şahıslara tepki gösterince, lüks cipten inen eşkiyalar ellerinde beyzbol sopalarıyla görevliye defalarca vurmaya başlıyor. Vatandaşların engellemeye çalıştığı eşkiyalar, öldüresiye dayak atmaya devam ederken, tüm çabalar şahısları durduramıyor. Şehir eşkiyaları olay yerinden hızla uzaklaşırken, bu sırada tanker şoförü kanlar içinde kaldığı görülüyor.