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Beytüşşebap’ta çamur yağdı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birleşince, çamur yağdı. Yağış nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmazken, sürücüler zor anlar yaşadı.

  • İHA
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Beytüşşebap’ta toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle kent merkezinde çamur yağdı. Toz bulutu nedeniyle insanların güçlükle nefes aldığı kentte araçların üzerini çamur kapladı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, sürücüler zor anlar yaşadı. Mehmet Bayram adlı sürücü aracının camlarını silmekte güçlük çektiğini ve bu yüzden dışarı çıkamadığını ifade ederek, “Yağmur beklerken çamur yağdı. Havalar soğudu tam da yağmur beklerken toz bulutları geldi. Allah’ın takdiri inşallah yağmur yağar” dedi. 
 
İbrahim Ölmez ise, “Günlerdir aşırı bir toz bulutu vardı. Umarız kısa sürede geçer” diye konuştu. 

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