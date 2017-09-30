Bıçakladı, yakarak öldürdü! Adliyeye girerken böyle bağırdı!

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde evli ve bir çocuk annesi Dursuniye Tunç’u (26) bıçaklayarak öldüren şahıs, kadının kaynanasını Gülcihan Köçer (50) yaraladıktan sonra evi kundaklayıp kayıplara karışmıştı. Yangından 4 aylık bebeğin dumandan etkilendiği olay sonrasında yakalanan şüpheli İ.D polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Turhal Adliyesine çıkarıldı.

Adliyenin arka giriş kapısından polisin geniş güvenlik önlemleri içerisinde adliyeye alınan şahıs basın mensuplarının ‘cinayeti neden işlediniz’ şeklindeki sorusuna ‘namusumu temizledim’ diye cevap verdi. İ.D'nin Dursuniye Tunç’un eski imam nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.