Bıçakladı, yakarak öldürdü! Adliyeye girerken böyle bağırdı!
Tokat’ın Turhal ilçesinde genç bir kadının bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülmesi olayının şüphelisi İ.D adliyeye çıkarılırken basın mensuplarına ‘namusumu temizledim’ dedi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde evli ve bir çocuk annesi Dursuniye Tunç’u (26) bıçaklayarak öldüren şahıs, kadının kaynanasını Gülcihan Köçer (50) yaraladıktan sonra evi kundaklayıp kayıplara karışmıştı. Yangından 4 aylık bebeğin dumandan etkilendiği olay sonrasında yakalanan şüpheli İ.D polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Turhal Adliyesine çıkarıldı.
Adliyenin arka giriş kapısından polisin geniş güvenlik önlemleri içerisinde adliyeye alınan şahıs basın mensuplarının ‘cinayeti neden işlediniz’ şeklindeki sorusuna ‘namusumu temizledim’ diye cevap verdi. İ.D'nin Dursuniye Tunç’un eski imam nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Olay, Turhal ilçesi Mevlana Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta kiralık iki katlı müstakil evde yaklaşık 9 yıldır ikamet eden Dursuniye Tunç ile kaynanası Gülcihan Köçer bıçaklı saldırıya uğramıştı. İki kadını bıçakla yaraladıktan sonra eve benzin döküp ateşe veren şahıs olay yerinden kaçarken, saldırıda ağır yaralanan Dursuniye Tunç hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan Gülcihan Köçer ve kız çocuğu ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırılırken, genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılmıştı.
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