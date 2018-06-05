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Bilecik'te bir kahveci çay parası ödememesine karşın çareyi bu yazıyı asmakta buldu

Bilecik'te bir kahveci müşterilerinin çaylarını içtikten sonra 'beğenmedik' diyerek çay parası ödememesine karşın çareyi dükkanının kapısına yazdığı notta buldu.

  • İHA
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Bilecik merkez Küplü Köyü'nde faaliyet gösteren bir kahve sahibi, müşterilerin hem çayı beğenmemesi hem de beğenmelerine rağmen para vermemesi sonucu çareyi kahvenin giriş kapısına yazdığı iki ayrı notta buldu. Büyük bir kartona "Heeeey çakallar cebinizde akrep mi var? Çay içiyorsunuz niye çay parası vermiyorsunuz? Sonra hesaba itiraz ediyorsunuz. Biraz insaf" ve "Hem çayıma laf ediyorsunuz hem 30 bardak çay içiyorsunuz. Hem de 1 kuruş para vermiyorsunuz. Çay olmuş 30 TL. Borç olmuş.... Sizce bu hizmetin karşılığı bu mudur" yazdı. Bu yazıyı okuyan müşteriler ise; artık veresiye teklif etmekten utanırken, bu iş kahvecinin yüzünü güldürdü. 
 
"ÇAY İÇENLER PARALARINI VERMEYİNCE ÇAREYİ BÖYLE BULDUK" 
Yazdığı yazı hakkında İHA muhabirine açıklama yapan kahve yetkilisi Recep Erdoğdu; "Burada geliyorlar çay içiyorlar. Çay içenler paraları vermiyorlar, laf ediyorlar. Yok çay bozuk, yok bilmem ne. Çay parası vermiyorlar, hem çayımıza laf ediyorlar. Onun için bu yazıyı yazmayı düşündük, aklımıza bu geldi bu fikir geldi. Baya bir değişme oldu şu ana kadar. Çayı yazdıran yok artık kendini bilenler yazdırmıyor zaten" dedi. 
 
"YAZIYI GÖREN ÇOK ŞAŞIRDI" 
Recep Erdoğdu yazıyı okuyanların şaşırdığını ifade ederek, "Buraya gelen müşterilerde veresiyesi olmayanlar bile kendi üzerine alınmaya başladılar. Ama bu yazı onlara değil zaten. Onlar kendini biliyor, çay parasını vermeyenlere yazıldı bu" dedi. 

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