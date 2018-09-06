Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerin ve evleri su bastı

Bilecik'te, doluyla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan dolunun ardından yağış sonrası çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı.
 
Birçok cadde ve sokak şiddetli yağışın etkisiyle su altında kaldı. Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Ekiplerin, cadde ve sokaklarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.
 
Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak'ta sel nedeniyle 2. el beyaz eşya dükkanının önünde bulunan makineler, sürüklenerek park halindeki araçlara çarptı. Araçların da birbirine çarpması sonucu hasar oluşurken, park halindeki bir araç da sürüklenerek kaldırıma çarptı. Diğer taraftan seyir halindeki bir aracın da kazı yapılan çukura düşmesi sonucu hasar oluştu.
 
Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde su birikintisi ve kanalizasyonun patlaması nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir kamyonetin kasasında mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
 
Kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçit su doldu.
 
Belediye Başkanı Nihat Can, cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA