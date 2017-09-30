“Avrupa Araştırmacılar Gecesi” programı; Avrupa Birliği (AB) Horizon (Ufuk) 2020 Çerçeve programı altında yer alan Marie Sklodowska Curie eylemi kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede İzmir’de düzenlenen “Bilim Herkesi Birleştirir” projesi etkinlikleri Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde yapıldı. Geçen yıl Eylül’ün son haftası Avrupa’da farklı şehirlerde aynı anda başlayan etkinlikler bu yıl da 29 Eylül 2017 tarihinde İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere Avrupa’da 300’den fazla merkezde ve 27 ülkede eş zamanlı başladı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’den seçilen iki projeden biri olan “Bilim Herkesi Birleştirir” Projesi doğrultusunda, bilimsel faaliyet ve gelişmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde birleştirici bir rol oynamasına dikkat çekildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrencileri gençleri, bilimle ve araştırmacılarla buluşturmayı hedefleyen projeleri desteklemekte ve geliştirmektedir. Yaşar Üniversitesi koordinatörlüğünde, İstanbul Valiliği, İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği(EGEÇED) ortaklığıyla yürütülen “Bilim Herkesi Birleştirir” projesi kapsamında 29 Eylül 2017 Cuma günü Yaşar Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte bilimsel gösteriler, sergiler, deneyler, sanattan enerjiye, kodlamadan sinemaya bilim konulu sohbetler ve çalıştaylar halka açık bir şekilde yürütüldü.

On saat süren etkinliklerin akabinde proje ortakları, araştırmacı, öğrenci, öğretmen ve konukların katılımıyla tören düzenlendi. Törende açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Bilim Birleştirir Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökay Özerim, ortak kurumlarla birlikte ikinci kez projeye ev sahipliği yaptıkları için mutluluklarını dile getirip geçen seneki faaliyetlerde İzmir ve İstanbul’da on dört bin katılımcı sayısına ulaştıklarını bu sene katılımın daha fazla olduğunu gözlemlediğini söyledi.

TÜBİTAK Ulusal İrtibat noktasından Selcen Aslan Özşahin; “Bilim Herkesi Birleştirir” sloganıyla bugün burada bizi birleştiren projenin, genç arkadaşlarımıza bilim ve araştırmanın kişiye verdiği heyecanı hissettirmesini diliyorum.” dedi.

“Farkındalık “ Kelimesini ve " Vizyon Projeleri Önemsiyoruz İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan yaptığı konuşmada; “İzmir il milli eğitim müdürlüğü olarak gerek Ar-Ge birimimizle gerekse diğer birimlerimizde “farkındalık” kelimesini önemsiyoruz. İzmir il milli eğitim müdürümüz Ömer Yahşi'nin müdürlüğümüzün eğitim planlamalarında öğrencilerimize vizyon veren farklı bakış açıları sağlayan farkındalık ortaya koyan çalışmalar ortaya koyulmasında hassasiyetleri ve önceliği var. Sizi emsallerinizden ayıran, örnek teşkil eden uygulamalara farkındalık anlamında çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik başarıya endeksli bir bakış açısıyla değil sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu tür çalışmalarda yer almak konusunda da destekliyoruz. Gerek Valiliklerimiz gerek TÜBİTAK gerekse üniversitelerimizle benzer çalışmalarımız sürüyor. Bu tür projeler öğrencilerimize vizyon veren, ufuk açan, olaylara farklı bakış açısı geliştirmelerini sağlayan çok önemli çalışmalardır.” dedi. Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Levent Kandiller; proje ortaklarıyla çok uyumlu çalıştıklarını belirtip projenin de ortak bir başarı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Bilim Herkesi Birleştirir” konulu resim ve liseler arası proje yarışmalarında dereceye giren okullara ve öğrencilere madalya ile hediyeler verildi.