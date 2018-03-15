BİLSEM 2018 sınav sonuçları sorgulama ekranı MEB 16 Mart BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? Özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla MEB tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınav sonuçları yarın açıklanacak. BİLSEM sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan BİLSEM sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçları Mart ayının ikinci haftasına doğru açıklanması bekleniyordu. Ancak geçen hafta açıklanacağı duyurulan BİLSEM sınav sonuçları 16 Mart'ta açıklanacağı bildirildi. MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasına artık saatler kala adayları da heyecan kapladı. Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim görecek üstün yetenekli öğrencileri seçmek üzere yapılan MEB BİLSEM sınavında yine binlerce aday ter döktü. MEB BİLSEM sınavına girenler 16 Mart tarihini bu güne kadar dört gözle bekledi. Millî Eğitim Bakalığının sitesinden duyurulan MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçları meb.gov.tr adresin yayınlanacak. MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu; resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında üstün yetenekli öğrencilerin katıldığı MEB BİLSEM sınavına giren öğrenciler tarafından merak içerisinde sorgulanıyor. MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandığı an turkiyegazetesi.com.tr adresinden BİLSEM sınavı sonuçları öğrenilebilecek…



BİLSEM 2018 grup tarama uygulama sınavına giren öğrenciler; sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Mart olarak belirlenen grup tarama sınav sonuçlarının tarihi 10 Mart'ta yapılan telafi uygulaması nedeniyle ertelendi. 2018 BİLSEM sınavlarına katılan öğrencilerin velileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte http://www.meb.gov.tr adresinden TC kimlik no ile sorgulama yaparak öğrenebilirler.







Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Seçme Sınavı Şubat'ta gerçekleşti. Yurt içi 219 sınav merkezinde ve KKTC'de gerçekleştirilen ve saat 10.00'da başlayan BİLSEM'lere Öğrenci Seçme Sınavı için 118 bin 609 öğrenci başvurdu. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencileri için 40 sorudan oluşan dört seçenekli soru kitapçığı hazırlandı ve sınav 60 dakika sürdü. 4'üncü sınıf öğrencilerinden ise çoktan seçmeli 50 soruyu 75 dakikada çözmeleri istendi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar BİLSEM sonuçları ne zaman yayınlanacak? Sorusuna yanıt aradılar. Milli Eğitim Bakanlığı adayları bekletmeyerek BİLSEM sonuçlarını erişime açtı. Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler sonuçlarını kontrol etme fırsatına erişti. BİLSEM sonuçlarını haberimizde yer alan bağlantıda görebilir, BİLSEM ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.



BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Öğrenciler ve veliler heyecan içinde Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu beklerken, öğrenci tanılama süreci kapsamında ertelemeye gidildi.



Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.



SONUÇLAR İÇİN MEB DUYURU YAPTI



İşte MEB duyusuru;



2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.



Kamuoyuna duyurulur.



Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri



1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.



2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.



DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.



Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.







BİLSEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK



1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.



2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.



BİLSEM NEDİR?



Özel yetenekli öğrencilerin potansiyelini değerlendirmek; topluma daha faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan plaftorma BİLSEM adı veriliyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (Bilsem) sınavına hazırlıktan, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt aşamasına kadar tüm süreci aşağıda inceleyebilirsiniz.



Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.



Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve Sanat Merkezleri”dir. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk defa merkezi sınavla 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinden öğrenci seçimi yapılmış yeterli performans gösteren öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmışlardır.



2015-2016 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinden olacaktır. Ancak bu yıl ilk defa 1. ve 2. sınıflar ile 3. ve 4. Sınıflar için merkezi sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır. İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu olacaktır.