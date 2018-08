BİM aktüel 17 Ağustos ürünler indirim listesi 2018 BİM aktüel market katalog indirimlerinde neler var BİM aktüel 17 Ağustos ürünler indirim listesi yayında! 2018 BİM aktüel market katalog indirimlerinde neler var? BİM Ağustos 2018 aktüel indirimleri takip ediliyor. BİM aktüel 2018 ürünlerinde teknolojik aletlerden tutun ev gereçlerine birçok ürün var. BİM market 17 Ağustos indirimleri kapış kapış gidecek. BİM iphone indirimi ise merak ediliyor. BİM Toptan fiyata perakende satış kampanyasıyla başlattığı indirimleri devam ediyor. BİM katalog 17 Ağustos 2018 indirimleri neler? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM aktüel market ürünlerinden geçiyor. BİM indirimleri an be an takip ediliyor. BİM Market 17 Ağustos indirim kataloğu yayınlandı. BİM Market pek çok ürün ile vatandaşlara hizmet vermesinin yanında aktüel ürünler listesi ile de pek ok fırsat sunuyor. Tüketiciler ise büyük bir merakla indirim kataloğunu araştırıyor. Peki BİM’e 17 Ağustos Cuma günü neler gelecek? Bu Hafta BİM Market Kurban Bayramı Özel fırsatlarıda araştırılıyor. BİM MARKET 17 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLERİ devamına baktığımızda; Paslanmaz çelik bıçak ve aparatları,600 ml kapasiteli ölçme kabı,1500 ml kapasiteli mutfak surahı ile 2 yıl garantili Fakir Blender Set;145 tl Bim Aktüel Kataloğu fırsat detaylarında ayrıca Kurban Bayramı Tatil hazırlığı yapanların dört gözlediği ve talep ettiği ürün Bu Hafta Bim Market reyonlarında yer alacak İPHONE telefonun özellikleri haberimizde yer alıyor.

0 x BİM aktüel 17 Ağustos ürünler indirim listesi 2018 BİM aktüel market katalog indirimlerinde neler var? Vatandaşlar hem ucuz hem kaliteli alışverişin tek adresi BİM aktüel market indirim fırsatlarını araştırıyor. Peki BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 17 Ağustos BİM market fırsatlarından yararlanın. Ev gereçlerinden teknolojik aletlere birçok ürünü içerisinde barındıran BİM market 17 Ağustos kataloğunda yok yok! BİM 17 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ listesinde ilk sırada dikkat çeken; APPLE iPHONE 6 32 GB akıllı telefon bulunuyor. 2 yıl Apple Türkiye garantili ürün 1889 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. 429 TL’den satılan derin dondurucu 112 lt brüt hacme, 102 lt net hacme sahip ve 3 bölmeli. Broşürde valiz çeşitleri de bulunuyor. Büyük boy valiz 99 TL’den, orta boy valiz 89 TL’den, küçük boy valiz 79 TL’den satışa sunuluyor. Tefal marka tost makinesi 6 taksit imkanı ile 109 TL fiyatı ile, Fakir marka blender set 145 TL fiyatı ile, Kütahya Porselen 21 parça kahvaltı seti 59,90 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor. BİM AKTÜEL 17 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU Bim aktüel 17 Ağustos 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Çıkarılabilir plakaları ile kolay temizlenebilen bir özelliğe sahip olan, 2 yıl garantili Fakir Tost Makinesi 109 TL. Fakir Blender Robot Seti 145 TL. Paşabahçe Dilimli Kek Kalıbı 11,50 TL. Kütahya Porselen’den 21 parça Porselen Rölyefli Kahvaltı Seti 59,90 TL. Paslanmaz çelik gövdeye sahip Baharat Öğütücü Değirmen 29,90 TL. Farklı renk ve desen seçeneklerine sahip Seccade 14,90 TL. 17 Ağustos 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden birisi de Valiz çeşitleri. Bayram tatili sırasında yapacağınız seyahatlerde kullanabileceğiniz farklı ebatlarda Valiz de katalogda yer alan aktüel ürünler arasında. Küçük Boy Valiz 79 TL. Orta Boy valiz 89 TL. Büyük Boy Valiz 99 TL. Su geçirmez özellikli, şifreli kilit sistemine sahip, fonksiyonel bölmeleri ile eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bu Valiz çeşitleri tatil öncesi değerlendirilmesi gereken fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Bimde bu hafta geçerli olacak 17 Agustos Bim aktuel kataloğunun üçüncü sayfası ise kişisel bakıma önem veren müşterileri sevindirecek türden ürünlerle donatılmış. A Plus Naturel Şampuan ve Saç Kremi 8,95 TL. XO 50ml Bay Bayan Parfüm 19,95 TL. Işıl Pırlanta Serisi Katı Sabun 3,95 TL. Pompalı Aseton 3,95 TL. Flormar Oje çeşitleri 2,45 TL. Megaplast Yara bandı 2,45 TL. BİM uygun fiyata iPhone 6 cep telefonu kampanyası! BİM bu kez de iPhone 6 satacağını duyurdu. Teknoloji ürünlerini uygun fiyata müşterileriyle buluşturan BİM, yayınladığı aktüel ürünler listesine iPhone 6 ekledi. 17 Ağustos’ta satışa çıkacak 32 GB iPhone 6, iki yıl boyunca Apple Türkiye garantisi altında olacak. BİM’in sınırlı sayıda satışa sunacağı iPhone 6’nın fiyatı 1.889 TL olacak. Uygun fiyata iPhone 6’nın yer aldığı 17 Ağustos BİM aktüel ürünler listesini incelemeyi unutmayın. iPhone 6 fiyatı Apple’ın en çok satan modellerinden iPhone 6, 32 GB dahili hafıza, IPS teknolojisine sahip 4.7 inç büyüklüğünde Retina HD ekrana ve 8 megapiksel çözünürlük sunan iSight kameraya sahip. Ana ekran düğmesinde yerleşik parmak izi sensörüyle gelen iPhone 6, gücünü 1.4 GHz hızında çalışan 64 bit mimariye sahip A8 işlemciden alıyor. BİM’in 17 Ağustos aktüel ürünler listesinde yer alan iPhone 6, 1.889 TL fiyatla satışa çıkacak. iPhone 6 teknik özellikleri Ekran Boyutu: 4.7 inç IPS ekran Ekran Çözünürlüğü: 1334 x 750 piksek Piksel Yoğunluğu: 326 ppi Kamera: 8 MP arka kamera + 2.1 MP ön kamera 1080p HD video kaydı Parmak izi okuyucu Batarya: 1810 mAh BİM 17 Ağustos aktüel ürünler listesinde yer alan 2 yıl Apple Türkiye garantili 32 GB iPhone 6'nın teknik özellikleri ve fiyatını sizlerle paylaştık. Yakın zamanda akıllı telefon almayı düşünüyorsanız eğer BİM 17 Ağustos aktüel ürünler listesini inceleyebilirsiniz. BİM HAKKINDA Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM'İN SAHİBİ KİM? BİM marketleri 1995 senesinde ilk etapta 21 mağaza ile açılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kendisine misyon ve vizyon belirlemiş. Şirketin kuralları olarak bazı maddeler BİM Mağazalarına asılmış ve asıl maksadın ekonomik kazanç değil, insanları kazanmak olduğu ifade edilmiş. Ana ilke olarak da temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. bunun için de en ucuz fiyatlar ile en kaliteli ürünler alınmak istendiğinde ilk merkez BİM marketleri olmuştur. Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) ya da indirimli ürünler, aktüel ürünler, BİM müşterilerinin duymaya alıştığı bir tabir olmuştur. BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi. 