BİM aktüel 3 Ağustos 2018 indirim kataloğu yayında 3 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi

BİM aktüel 3 Ağustos 2018 indirim kataloğunda neler var? 3 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi! BİM market indirimlerinde ne var? BİM katalog belli oldu. 3 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünlerinde birçok çeşit indirime giriyor. Hem ucuz hem kaliteli alışverişin tek adresi BİM aktüel 3 Ağustos 2018 indirimlerinden geçiyor. 3'lü simli Banyo Seti, banyo malzemeleri kategorisinde BİM 3 Ağustos aktüel listesinin hem şık hem de kullanışlı ürünlerinden... Bu haftaki indirim listesi çocuk kategorisi ürünlerinde +3 yaş çocuklar için Oyuncak Banyo Seti dikkat çekiyor. Setin içinde oyuncak banyo gereçleri, banyo hvlusu ve bebek bulunuyor. Bu oyuncak seti kız çocuklarının oldukça ilgisini çekecekmiş gibi görünüyor. BİM aktüel 3 Ağustos mutfak grubu indirimleri araştırılıyor. Bu haftanın indirimli BİM ürünlerinde Mutfak Grubu ürünlerine de geniş yer verilmiş. Hem kaliteli hem kullanışlı hem de şık tasarımlarıyla bu ürünleri çok cazip fiyatlara alabilmek mümkün.

BİM 3 AĞUSTOS AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 3 Ağustos aktüel ürünler listesinin diğer ürünlerine baktığımızda ise teknoloji ürünlerine daha az ağırlık verildiğini görüyoruz. Hem ekonomik hem kalitesiyle bu haftanın BİM aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünler fiyatları ile de oldukça ilgi göreceğe benziyor. 3 Ağustos BİM aktüel indirimleri hem kaliteli hem ucuz ürünleriyle hız kesmeden devam ediyor.

• Paşabahçe 1000 CC kapaklı kavanoz 1,35 TL

• Paşabahçe 650 CC kapaklı kavanoz 1,15 TL

• Paşabahçe 5 litre kavanoz 12,90 TL

• Paşabahçe 3 litre kavanoz 11,90 TL

• Ofçay Rize çayı 3000 gram 49,95 TL

• Destan nane 250 gram 5,95 TL

• Fıçı Extra 3 kilogram hazır turşu salamurası 5,95 TL

• Efor 200 mililitre Üzüm sirkesi 4,45 TL

• Destan 100 gram limon tuzu 1,45 TL

• Kavanoz kapağı beşli 1,35 TL

BİM AKTÜEL 3 AĞUSTOS BÜYÜK İNDİRİM: BELDERİA 26 JANT BİSİKLET

BİM bu haftanın indirimli ürünler listesinin en başında 299 TL fiyat etiketi ile satışa sunacağı BELDERİA 26 Jant Bisiklet olsa da diğer ürünler de oldukça dikkat çekiyor. 3 Ağustos'ta satışa sunulacak ve peşin fiyatona 6 taksit imlanı olan ürünün özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

- 26’’ çelik kadro

- 26’’ amortisörlü maşa

- Aluminyum jant

- V-fren sistemi

- Ön-arka ve jant reflektörleri

- 21 vites

BİM MAĞAZASI HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'İN SAHİBİ KİM?

BİM marketleri 1995 senesinde ilk etapta 21 mağaza ile açılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kendisine misyon ve vizyon belirlemiş. Şirketin kuralları olarak bazı maddeler BİM Mağazalarına asılmış ve asıl maksadın ekonomik kazanç değil, insanları kazanmak olduğu ifade edilmiş. Ana ilke olarak da temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. bunun için de en ucuz fiyatlar ile en kaliteli ürünler alınmak istendiğinde ilk merkez BİM marketleri olmuştur.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) ya da indirimli ürünler, aktüel ürünler, BİM müşterilerinin duymaya alıştığı bir tabir olmuştur.

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.