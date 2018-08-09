2018 Cuma BİM aktüel ürünler indirim kampanyasında bu hafta neler var BİM aktüel market 10 Ağustos katalog yayında

BİM aktüel market 10 Ağustos kataloğunda neler var 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. BİM aktüel market indiriminde Cuma günü neler var? BİM aktüel indirim 10 Ağustos 2018 kataloğuyla karşımızda! Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM market indirimine sayılı günler kaldı. 10 Ağustos BİM aktüel ürünlerinde yok yok. Ev eşyalarından ofis ihtiyaçlarına birçok eksiğinizi BİM aktüel 10 Ağustos Cuma indiriminde tamamlayacaksınız. Bu hafta Bim Aktüel Ürünleri içinde Lenovo Moto E4 cep telefonu da var. İşte haftanın kampanyaları ve detayları haberimizde! İşte 10 Ağustos Bim Aktüel Ürünleri ve özellikleri! BİM aktüel indirimlerinde; Lenovo Moto E4 XT1762 ( 599), Buhar kazanlı ütü( 399), Cyclone elektrikli süpürge (299), set üstü ocak (219), melamin kek fanusu ve spatula (19,90), pratik ipli doğrayıcı (17,90), mini tava ve sosluk çeşitleri (8,95), mutfak servis seti (48,95), yuvarlak sığ kase (3,95), bölmeli düzenleyici sepet (5,95), diş saklama kabı (1,50), plastik çerezlik (1,50), 6lı reçellik (6,95), 12'li esta çay seti (17,90), 2'li invitation oval tabak (8,95), sürahi ve saklama kabı (12,90) paslanmaz fırın tepsisi (9,95), kaydırmaz şeffaf raf örtüsü (5), 3lü erzak kabı seti (12,50) yer almaktadır.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 AĞUSTOS 2018 İNDİRİMLERİ

Lenovo Moto E4 XT1762 ( 599), Buhar kazanlı ütü( 399), Cyclone elektrikli süpürge (299), set üstü ocak (219), melamin kek fanusu ve spatula (19,90), pratik ipli doğrayıcı (17,90), mini tava ve sosluk çeşitleri (8,95), mutfak servis seti (48,95), yuvarlak sığ kase (3,95), bölmeli düzenleyici sepet (5,95), diş saklama kabı (1,50), plastik çerezlik (1,50), 6lı reçellik (6,95), 12'li esta çay seti (17,90), 2'li invitation oval tabak (8,95), sürahi ve saklama kabı (12,90) paslanmaz fırın tepsisi (9,95), kaydırmaz şeffaf raf örtüsü (5), 3lü erzak kabı seti (12,50)

10 AĞUSTOS BİM LENOVO MOTO E4 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

LENOVO MOTO E4 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ!

Giriş seviye özelliklere sahip Lenovo Moto E4, yeni telefon sahibi olmak isteyen veya ikinci telefona ihtiyacı olan kişilerin cebini yormayacak. 10 Ağustos’ta satışa sunulacak olan cihaz günlük kullanımlarda konuşma, mesajlaşma, internet ve sosyal medya kullanımı gibi birçok ihtiyacı karşılayacak yeteneğe sahip. Ayrıca cihaz kullanıcısına boş zamanlarını eğlenceye dönüştürecek binlerce oyunu da oynama imkanı sunacak.

Lenovo Moto E4 teknik özellikleri:

- İşlemci: 4 çekirdekli Quad Core işlemci

- İşlemci Türü: MediaTek MT 6737

- Ekran: 5’ HD

- Ön Kamera: 5 Mp

- Arka Kamera: 8 Mp

- Batarya: 2800 mAh

- Ram: 2 Gb Ram

- İşletim Sistemi: Android 7.1.1

- Mobil Veri Hızı: 4,5 G(1. Sim), 3 G (2. Sim)

- Bluetooth: Var

- Wifi: Var

- Sim: Dual Sim

- Desteklenen Hafıza Kartı: Micro SD

Bim Aktüel İndirimleri

Lenovo Moto E4 XT1762 Cep Telefonu: İşlemci: 4 çekirdekli Quad Core işlemci, İşlemci Türü: MediaTek MT 6737, Ekran: 5’ HD, Ön Kamera: 5 Mp, Arka Kamera: 8 Mp , Batarya: 2800 mAh, Ram: 2 Gb Ram, İşletim Sistemi: Android 7.1.1, Mobil Veri Hızı: 4,5 G(1. Sim), 3 G (2. Sim), Bluetooth: Var, Wifi: Var, Sim: Dual Sim, Desteklenen Hafıza , kartı: Micro SD

Buhar Kazanlı Ütü HI5916: • Çıkarılabilir su haznesi • 100 g/dak sürekli buhar • Ütüleme sırasında su dolumu yapılabilir • Kireç temizleme zamanını ses ve ışık ile hatırlatan Smart Calc Clean sistemi • Seramik taban • Isınma süresi 2 dakika • 5 bar buhar basıncı

Cyclone Elektrikli Süpürge: • 750 Watt • A sınıfı • Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı • Yıkanabilir AFS filtre • 2,5 litre toz haznesi • Patentli teleskobik emiş borusu • Yüksek performanslı süpürme ucu • 75 dBA Ses seviyesi

Set Üstü Ocak:• Beyaz renk çizilmez emaye gövde, • Havuz bek tipi , • Otomatik çakmak, • Gaz kesme emniyeti , • Emaye ızgara, Not: Ürün doğalgaz ayarlıdır. Lpg’ye dönüşüm ücretlidir.

Mini Tava ve Sosluk Çeşitleri Chefs:• ~12 cm sosluk • ~12 cm sütlük • ~14 cm sahan • ~14 cm tava • Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplama

BİM HAKKINDA

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM'İN SAHİBİ KİM?

BİM marketleri 1995 senesinde ilk etapta 21 mağaza ile açılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kendisine misyon ve vizyon belirlemiş. Şirketin kuralları olarak bazı maddeler BİM Mağazalarına asılmış ve asıl maksadın ekonomik kazanç değil, insanları kazanmak olduğu ifade edilmiş. Ana ilke olarak da temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. bunun için de en ucuz fiyatlar ile en kaliteli ürünler alınmak istendiğinde ilk merkez BİM marketleri olmuştur.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) ya da indirimli ürünler, aktüel ürünler, BİM müşterilerinin duymaya alıştığı bir tabir olmuştur.

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.